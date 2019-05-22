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Ağaç kökleri maket evlerde hayat buluyor

Zonguldak'ta yaşayan ve 8 yıl önce kurumuş asma köklerini toplamaya başlayan Mustafa Gülleç, bunları işleyerek yaptığı maket evleri meraklıların beğenisine sunuyor.
Ağaç kökleri maket evlerde hayat buluyor

Zonguldak'ta kurumuş asma köklerini işleyerek sanata dönüştüren Mustafa Gülleç'in yaptığı birbirinden değişik maket evler, görenlerin beğenisini kazanıyor.

Özel bir firmada çalıştığı dönemde dikkatini çeken kurumuş asma köklerini toplayan 56 yaşındaki Gülleç, hobi olarak başladığı maket ev yapımını 8 yıldır sürdürüyor. Daha önce Ertuğrul Gazi Türbesi ile İspanya'da bulunan bir kalenin maketini yapan Gülleç, çalışmalarını ışıklandırıyor, ağaç ve insan figürleriyle de süslüyor. Gülleç, ağacın şekline ve işlemesine göre maket evleri 400 ila 800 liradan satıyor.

"Ağaç parçalarıyla uğraşmak hoşuma gidiyor"

Mustafa Gülleç, temin ettiği köklerin, toprak altında tamamen çürümüş, yaşam fonksiyonu olmayan asma ağaçlarından oluştuğunu söyledi. Çalıştığı dönemde bulduğu asma köklerini değerlendirmeye çalıştığı anlatan Gülleç, "Çalıştığım dönemde mesai saatlerimin dışında bu işle ilgileniyordum. Ağaç parçalarıyla uğraşmak hoşuma gidiyor, doğadaki parçaları maket olarak canlandırmak çok güzel." dedi.

Gülleç, emek verilen işlerin insanlar tarafından takdir edildiğini aktararak şöyle konuştu:

"Çalışmalarımı çok beğeniyorlar. İnsanların beğenmesi önemli. Gözlerine güzel görünenleri zaten alıyorlar. Satışları internet üzerinden yapıyorum. Zonguldak'ta satışını yapmak zor oluyor, yazlık yerlerde, Antalya, Bodrum gibi yerlerde çalışmalarım satılıyor. O taraflara çok fazla sattığım eserlerim var."

Sergi açmayı hedefliyor

Yaptığı işin kendisine zor gelmediğini anlatan Gülleç, şunları söyledi:

"Kafanızda tasarladıktan sonra her şey kendi kendine rayına oturuyor. Sakin kafayla yaptığım zaman daha iyi eserler ortaya çıkıyor. Çalışmalarımı yaptıktan sonra ışıklandırma, maket insan, yapay ağaç gibi figürlerle süslüyorum. Bazı istekler oluyor, onları da yapabiliyorum. Daha önce İspanya'da yaşayan akrabam orada bulunan bir kalenin resmini gönderdi. Bana, 'Yapabilir misin?' dedi. Ben de uğraştım ve yaptım. Ertuğrul Gazi'nin türbesini de mesai arkadaşımın oğlu için yaptım."

Bu gibi çalışmalarla uğraşmak isteyenlere dükkanının kapılarının açık olduğunu aktaran Gülleç, yakın zamanda sergi açmayı hedeflediğini kaydetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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