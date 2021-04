Ahmet Er Amcadan Çağrı - 3

HÜRRİYET VE KÖLELİK

Allah (cc)'ın rızasını hayatına hakim kılan insan hür insandır. İnsanlık uzun geçmişinden günümüze kadar hürriyet mücadelesi veregelmiştir. Bugün meydanlarda methiyesi yapılan, arka sokaklarda ıspanak fiyatına satılan, cinsel hürriyet cereyanları ile her türlü ahlaksızlığa geçit veren demokrasiyi Ahlak-ı Muhammedi (s.a.v)'de aramadılar. Bu sebeple demokrasi, insanı insan yapan değerlerden soyutlayarak, beşeri münasebetlerde ihlas ve İlahi rızası yerine korku ve menfaati hakim kılarak insanı mutsuzluğa sürüklemiştir. Böylece insanın üzerine gerçek hürriyet ve mutluluk kapları kapanmıştır. EY İNSANLIK, GELİN YANLIŞTAN DÖNELİM, GERÇEK DEMOKRASİ VE MUTLULUĞU AHLAK'I MUHAMMEDİ (S.A.V)'DE ARAYALIM!

ÇÖKEN MEDENİYETTEN KAÇIŞ

'' Benim Ehl-i Beyt'im Nuh'un gemisini andırır. Kim bu gemiye binerse kurtulur, binmeyenler boğulur. '' ( Hadis-i Şerif ) Çökmekte olan günümüz medeniyetinin geriye bıraktığı zulüm, kölelik, bunalım, kin ve nefret gibi afetlerden kurtulmanın yolu; 1. Örnek: Bir üniversite rektörü olan Julian Montle gibi ülkesinde en seçkin dava avukatı olan Julian'ın mahkeme gösterileri gazetelerin ön sayfasında yer alıyordu. Çoğu kimsenin sadece düşleyebileceği her şeyi elde etmişti. Yıldızlara varan mesleki şöhret, milyonlarca dolarlık banka hesapları, en pahalı semtte olağanüstü malikâne, özel bir jet, tropikal bir ada ve orada yazlık bir ev ve de çok değer verdiği evinin özel yolunun ortasına parkettiği kırmızı bir Ferrari. Şimdi, ise Julian Montle tüm mal varlığını satmış, Hindistan'a gitmiş, kadim kültürü, mistik gelenekleri etkisinde kimi zaman yürüyerek, kimi zaman trenle kendi benliğine yaptığı seyahat olarak tamamladığı 'kendinden başka bir kendi var mı? Yok mu? ' arayışındaki kaçışını anlatıyor. Bu zat, huzuru Ganj nehrinin sularında, Himalayalar'ın eteklerinde arıyor.

2. Örnek: İsveçli meşhur Prof. Torn Wold Torn Guist ise medeniyete veda edip çöle gitti. (28 Eylül 1965 Hürriyet Gazetesi) Üniversite Rektörü olan Torn Wold Bingazi'de çobanlık yapacak. Stockholm (İsveç) İsveç başkentindeki bir üniversitenin rektörü olan tanınmış bilgin Torn Wold Torn Guist, medeniyete veda ederek Bingazi çöllerinde çobanlık yapmaya ve hayatının sonuna kadar bir Arap çadırında yaşamaya karar vermiştir. Ayda 30.000 TL'ye yakın para alan, apartmanları, villaları, 3 adet hususi otomobili ve büyük bir kotrası bulunan Torn Wold Torn Guist uzun zamandır içinde bulunduğu medeniyetten uzaklaşarak köyde başını dinleyebileceği sakin bir yer aramış nihayet huzur ve sükûnu Libya'nın Bingazi'ye bağlı bir köyünde çobanlık yapabileceğine karar vermiştir. Torn Wold Torn Guist kendini Libya'ya ve çölde bir bedevi hayatına götürecek uçağa binmeden bir arap çobanı kılığında evinde parti vererek veda etmiştir. İsveçli Prof. Torn Wold Torn Guist gibi huzuru ve mutluluğu çöllerde çobanlık yaparak veya Prof. Julian Montle gibi huzuru Ganj nehrinin sularında, Himalayaların eteklerinde arayanlar büyük bir yanlışlık içindedirler.

Nuh (as) tufanda inşa edilen gemiye insanları davet etti. Eşi ve oğulları arasında Kenan babasının davetine uymadı. Oğlu uymamakla kalmadı, peygamber olan babası ile alay etti. Diğer 3 kardeşi Ham, Sam ve Yafes davete uyarak gemiye bindiler ve bütün gemidekilerle birlikte kurtuldular. Kurtuluşu dağa çıkmakta bulan Kenan ise boğulanlar arasında idi. Bugün çökmekte olan bu medeniyet bir tufanı andırmaktadır. Kurtuluş yolu ise dağlara, çöllere, nehir kenarlarına kaçmak değildir. Ancak mekârim-i (büyük ve güzel) ahlakı tamamlamak üzere yalnız bir kavme değil bütün insanlığa ve cinlere en son peygamber olarak gönderilen Fahr-i Kainat Efendimiz (s.a.v) yolu olan Kur'an ve Sünnete en büyük aşkla ve hassasiyetle uymakla mümkündür. Deniz araştırmalarıyla ünlü bilim adamı Kaptan Kusto, Aden körfezi ile Kızıldeniz'in birleştiği Mendeb Boğazı'nda, Kızıldeniz'in suyu ile Hint Okyanusu'nun suyunun birbirine karışmadığını görmesi ve Kur'an-ı Kerim'in bunu açık bir şekilde yazdığını öğrenmesi üzerine ''İlim, İslâmiyet'i 1400 sene geriden takip ediyor.'' demiştir. Birbirine karışmayan iki denizin bulunduğu bir kaç ayet-i kerime vardır: ( Birinin suyu tatlı ve susuzluğu giderici, diğerininki tuzlu ve acı iki denizi salıveren ve aralarına bir engel, aşılmaz bir serhad koyan O'dur ) FURKAN 53 (suyu acı ve tatlı) iki denizi birbirine kavuşmak üzere salıvermiştir (böyle iken) aralarında yekdiğerine tecavüz etmeye mani bir perde vardır. RAHMAN 19,20 Yukarıdan beri ifade ettiğimiz örnekler, sunduğumuz olaylar göstermektedir ki İslâmiyet Dünya'nın gündemindedir. Her çaresize çağrı, her ümitsize ümit kapısıdır.