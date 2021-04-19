Eğitimde Fırsat Eşit(siz)liği

COVID-19 salgını, dünya çapında eğitim sistemindeki mevcut eşitsizlikleri açığa çıkardı ve sıklıkla büyüttü. Tüm çocukların çevrimiçi eğitim kaynaklarına erişemediği ve çocuklara dijital teknolojilerle eğitim görmenin nasıl öğretildiği, bir okuldan diğerine büyük ölçüde değiştiği yaygın bir bilgidir. En önemlisi, araştırmalar okulda ölçülen öğrenci başarısının varyasyonunun sadece küçük bir kısmının öğretmenler, müdürler veya müfredat gibi okul içi faktörlerle ilişkili olduğunu göstermiştir. Bu nedenle, bu varyasyonun çoğu okul kapısı dışındaki faktörlerle açıklanabiliyorsa, eğitimde eşitliği güçlendirme çabaları, okul dışındaki çocukları etkileyen eşitsizlikleri gidermeyi daha çok hedeflemeli mi?

Şüphesiz, farklı eğitim sistemlerinin mevcut küresel pandemide nasıl ilerlemeyi başardığını gösterecek bir yığın çalışma olacaktır. Mücadele edenler ve diğerlerinden çok daha iyi olanlar olacak. Zaman muhtemelen daha adil toplumların ve eğitim sistemlerinin bu zor zamanlardan öğrencilere ve ailelerine daha az zarar vererek geçtiğini de söyleyecektir.

Eşitsizlikleri erkenden ele almak bu evrendeki her bireye bir umut olacaktır. Çocukların öğretim ve öğrenim sırasında “yetişmesine” yardımcı olacak erken müdahale politikaları, öğrenciler arasındaki performans farklarını etkili bir şekilde azaltabilir. Eğitim sistemlerini daha adil hale getirmek, giderek kırılganlaşan toplumlarımızın bir parçası olarak okul eğitiminin karmaşıklığının daha iyi anlaşılmasını gerektirir.

Hükümetler muhtemelen okulları daha azıyla daha fazlasını yapmaya zorlayacak kemer sıkma moduna geçecekler. Bu aynı zamanda toplumdaki herkesin, daha önce birçok kişinin yapmış olabileceği gibi mükemmelliğe ulaşmak için eğitimde eşitsizliği kabul etmememiz gerektiğini anlaması gerekir. En nihayetinde tabletle okula giden ile yakacak odunuyla okula gidenin yarıştığı bir evrende yaşıyoruz. Umarım dünyaya geldiklerinde hiçbir şeyden haberi olmayan bu masum bireyler ilerleyen zamanlarda da git gide acımasızlaşan bu adaletsiz dünya terazisine doğru ölçüyü getireceklerdir.