Ahmet Vanlıoğlu Hoca Hakk'a yürüdü

İstanbul'un eski vaizlerinden ve İsmailağa Kuran Kursunun kurucularından Ahmet Vanlıoğlu Hoca vefat etti. Bir süredir mide kanseri tedavisi gören Vanlıoğlu'nun cenazesi, yarın ikindi namazına müteakib Fatih Camii'nden kaldırılacak.