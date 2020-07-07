AHOK'tan ihale uzatmalarına eşitlik talebi

AHOK Başkanı Kurtuluş Kara, “Toplu taşımada diğer odalara sunulan ihale uzatma imkânlarının bizlere de sunulmasını istiyoruz” dedi.

Ankara Halk Otobüsleri Kooperatifi (AHOK) Başkanı Kurtuluş Kara özel toplu taşıma araçlarıyla ilgili dikkat çekici bir açıklama yaptı. Başkent’te kendileri gibi toplu taşıma görevi yapan Ankara Özel Halk Otobüsleri Odasına bağlı çalışan 199 halk otobüsünün 31 Ağustos 2020’de dolacak ihale sürelerinin 1 yıl uzatılacağı yönünde duyum aldıklarını söyledi. Kara, bu iddiasıyla ilgili Ankara Büyükşehir Belediyesi Mansur Yavaş’tan adalet beklediklerini ifade ederek, “Biz eşitlik istiyoruz. İhale onlara yoksa bize de olmasın. Bize varsa onlara da olsun” çıkışında bulundu.

DEDEMİZİN HATTINI İHALEYLE ALDIK

50 yılı aşkın süredir aynı güzergahta toplu taşıma hizmeti vererek dedelerinin mesleklerini sürdürdüklerini ifade eden Kara, “ Tam 50 yıldır aynı güzergahta çalışan arkadaşlarımız var. Bizlerin çoğu dedelerinin mesleğini sürdürüyor. 10 yıl önce bizler kendi hatlarımızı ihaleyle tekrar aldık. Bizlerden sonra işletmeciliğe başlamış olan ve Ankara Özel Halk Otobüsleri Odasına bağlı çalışan 199 şehir içi özel halk otobüsü işletme süresi, 31 Ağustos 2020 tarihinde dolacaktır. 31 Ağustos 2019 tarihinde sona eren 10 yıllık işletme süresi, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi tarafından ihale düzenlemek için yeterli süre olmaması sebebiyle, çok düşük hat işletme bedelleri ile 31 Ağustos 2020 tarihine kadar bir yıl uzatılmıştır. EGO Genel Müdürlüğü tarafından,199 Özel halk otobüsü hat işletme işiyle ilgili olarak halen ihale ilanı yayınlanmamıştır. Bu hatlarla ilgili halen ihaleye çıkılmaması, kamuoyunda sorgulanmaktadır” dedi.

ESNAFIMIZ ÜZÜLMEKTEDİR

İhale sürelerinin uzatılacağını iddia ettiği 199 otobüs hattının güzergah nedeniyle maddi olarak kendilerinden daha iyi gelirleri olduğunu söyleyen Kara, “Bu hatlarda çalışan özel halk otobüsleri, en yoğun taşıma kapasitesine sahip olmakla beraber en çok gelir elde eden araçlardır. Güzergahların kısa olması sebebiyle temel gideri olan akaryakıt ve bakımları bizlere göre daha azdır. Gelirlerinin büyük bir bölümü kazanç olan işletmeciler, hizmet verdikleri araçları da değiştirmeyerek, amortisman giderlerini de düşürmektedir. Ankara’ da hizmet veren tüm Merkez ve İlçe özel halk otobüsleri için, 10 yıl süreli ihale yapılmasına rağmen, bu araçlara ihale yapılmamasına yönelik çözüm arayışı duyumlarımız esnaflarımızı üzmektedir” diye konuştu.

İHALE OLURSA TEKLİF VERECEĞİZ

İhaleye çıkılması durumunda kendilerinin de 41 milyonu aşkın bir teklifle katılacakların belirten AHOK Başkanı Kara, “Biz Mansur Yavaş Başkanımızın adaletine güveniyoruz. Belki bu yaşananlardan haberi bile yoktur. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, bir yıllık hat işletme bedeli olarak, 41 milyonlunu aşkın görmemezlikten gelmeyeceğine inancımız tamdır. Bu araçlar için ihale yapılmayıp, piyasa değerleri dikkatte alınarak işlem yapılacaksa, Kooperatiflerimize bağlı çalışan esnaflarımız içinde aynı şartların sağlanmasını istemek en doğal hakkımızdır” dedi.

Erkal Erdoğan//İLKSAYFA