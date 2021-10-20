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Almanya’da Sergilenen Yeniçeri Kıyafetinin Anlamı

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Osman Akdoğan

Almanya Mülheim şehrinin Karlsruhe Müzesi’nde Osmanlı Yeniçeri kıyafetleri ve Osmanlı’ya ait bazı eşyalar sergilenmektedir. Müzenin kurulma sebebi ve şu anki halimiz göz önüne alındığında bir hayli düşündürücüdür.
Olay 19. yüzyılda gerçekleşiyor. Ren Nehri’nin bir yakasında Almanlar, diğer yakasında Fransızlar var. Fransızlar ara ara karşı tarafa geçip güçsüz olan Almanların mallarını gasp edip yağma ediyorlar.

Bunun üzerine Almanlar, Osmanlı sultanına mektup yazıp durumu anlatarak yardım istiyorlar. Devletin birçok işi var; fakat yardım istendi mi bir şey yapmamak da “bize yakışmaz” diyerek buluyorlar çaresini. 
Almanlara çuvallarla yeniçeri kıyafeti, Osmanlı sancak ve bayrakları gönderiyorlar.   
Almanlar elbiseleri giyip bayrağı açınca; Fransızlar, Türkler yardıma gelmiş diye korkularından bir daha yaklaşamadıkları gibi uzaklaşmak zorunda hissediyorlar kendilerini.

O günleri unutmayarak bir vefa örneği olarak kıyafetleri müzede sergileyip, yaptıkları festivalle anıyorlar.   
Tarih yapraklarını biraz araladığımızda bunun gibi sayfalarca örnekle karşılaşırız. 
Savaşlardan önce ricacı olarak Sultana annesini gönderenler, serpuş görmektense sarığı tercih edenler, adalet için kendi din adamlarını değil; kadıları seçmek isteyenler vs. say say bitmez.

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