  • BIST 95.199
  • Altın 255,050
  • Dolar 5,7375
  • Euro 6,4797
  • Ankara 22 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 27 °C
  • Konya 19 °C
»

Altınordu'dan Trabzon'a transfer tepkisi

Altınordu, Trabzonspor'un Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı transfer etmesine tepki gösterdi. İzmir ekibi, transferlerin izinsiz yapıldığını açıkladı.
Altınordu'dan Trabzon'a transfer tepkisi

Geçtiğimiz sezon altyapıdan yetişen oyuncularına şans veren bordo-mavili takım, bu yıl da genç oyuncuları kadrosuna katmaya devam ediyor.

Trabzonspor, son olarak Altınordu'dan Atakan Gündüz ve Salih Kavrazlı'yı alırken, İzmir temsilcisi bu transferlere tepki gösterdi.

 

"OYUNCULARIMIZ HABERSİZ ALINDI"

Trabzonspor, iki futbolcuyu da yetiştirme bedeli ödeyerek kadrosuna kattı ve profesyonel sözleşme imzalattı. Ancak Altınordu, Atakan ve Salih'in kendilerinden habersiz alındığını belirterek, "komşunun bahçesinden meyve çalmak kadar masum değil" ifadelerini kullandı.

Altınordu'nun resmi sitesinden şu açıklama yapıldı:

"ALTINORDU Futbol Akademisi'nde (ALFA) eğitimlerini sürdüren, yıllarca emek verip üzerine titrediğimiz iki gencimiz Salih Kavrazlı ve Atakan Gündüz, Trabzonspor tarafından kulübümüze bilgi bile verilmeden "etik dışı" bir şekilde transfer edildi.

Kağıt üzerinde "yasal" gibi görünen bu hareketin, ne yazık ki toplumun yazılı olmayan ve bizleri ayakta tutan değerlerinin derinden yaralanmasına neden olduğunu belirtmek isteriz. Kulübümuzü "yok sayarak" yapılan bu davranış, "Aileler bize gelip çocuklarını Trabzonspor'a vermek istediler" şeklinde açıklanacak kadar basit değildir.

Trabzonspor, Türk futbolunun belki de sonunu hazırlayacak çok tehlikeli bir yol açmış ve öz kaynak sistemi dibine dinamit koymuştur. Üzerine basa basa belirtmek isteriz ki, bugünden itibaren, cebine 15-20 milyon TL koyacak bir çılgının, yıllarca emek verilen gençleri birer birer satın alamayacağının garantisini kimse veremez.

Bugün biz, evlatlarımızı kaybetmenin tarif edilemez üzüntüsünü yaşıyoruz. Yarın belki aynı sonla Trabzonspor veya bir başkası karşılaşacak. Çocukken "komşunun bahçesinden meyve çalmak" kadar masum sayılamayacak bu tarz davranışları bırakmalı, çocuklarımıza örnek olacak etik değerlerimizi yeniden hatırlamalı ve Türk futbolunda yeni bir dönemi el birliğiyle başlatmalıyız."

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Sevilla'dan Banega ve G.Saray açıklaması18 Haziran 2019 Salı 16:47
  • Rıza Kayaalp yeni hedefini açıkladı!18 Haziran 2019 Salı 13:44
  • Fenerbahçe'de transferde son durum18 Haziran 2019 Salı 12:12
  • Michel Platini gözaltına alındı18 Haziran 2019 Salı 11:23
  • Süper Enduro'da sezon açıldı17 Haziran 2019 Pazartesi 11:06
  • Mustafa Kaplan Ankaragücü’nden ayrıldı16 Haziran 2019 Pazar 23:14
  • Fenerbahçe Olağanüstü Tüzük Genel Kurul Toplantısı ertelendi16 Haziran 2019 Pazar 13:25
  • Arsenal, Mesut Özil'i gönderiyor16 Haziran 2019 Pazar 13:24
  • Fenerbahçe seriyi eşitledi16 Haziran 2019 Pazar 13:18
  • Futbolda birinci transfer dönemi yarın başlıyor16 Haziran 2019 Pazar 11:07
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti