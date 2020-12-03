Amatör olta balıkçılarından sosyal mesafeli balık avı

Kovid-19 tedbirleri kapsamında hafta içi uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle amatör olta balıkçıları, gerekli önlemleri alarak, sosyal mesafe kurallarına da riayet ederek oltalarıyla balık tuttu.

İstanbul'da, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında hafta içi 21.00-05.00 saatleri arasında uygulamaya konulan sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesinin ardından amatör balıkçılar Üsküdar Sahili'ne akın etti.

Günün erken saatlerinde Üsküdar Sahili'ne gelen balık tutkunlarının, aralarına 2-3 metre mesafe koyarak önlem aldıkları, maske ve hijyen kurallarına uydukları görüldü.

Oltalarını Üsküdar Sahili'nden Marmara Denizi'ne atan balıkçılar, soğuk havaya rağmen keyifli vakit geçirdi.

Amatör olta balıkçılığı yapan Halil Duman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 35 yıldır olta balıkçılığı yaptığını ve balık tutmaktan büyük keyif aldığını söyledi.

Sokağa çıkma kısıtlamasının sona ermesiyle Çekmeköy'den Üsküdar Sahili'ne balık tutmak için geldiğini anlatan Duman, sosyal mesafeye ve hijyen kurallarına dikkat ettiğini dile getirdi.

Sahilde diğer balıkçılar ile beraber kurallara uyarak keyifli vakit geçirdiklerini ve sohbet ettiklerini ifade eden Duman, maske takmayan ve sosyal mesafeye dikkat etmeyen birini gördüklerinde de uyardıklarını vurguladı.

Üsküdar Sahili'ne oltasıyla balık tutmaya gelen Mehmet Özdemir de denizi ve balık tutmayı çok sevdiğini, soğuk havaya ve hastalık riskine rağmen balıkçılık tutkusundan vazgeçemediği dile getirdi.

Özdemir, vaka sayıların son dönemde artmasından dolayı balık tutarken daha çok dikkat ettiğini, sosyal mesafe ve maske konusunda taviz vermediğini, hem kendi sağlığı hem de diğer vatandaşların sağlığı için kurallara uymak zorunda olduğunu söyledi.