  • BIST 1.339
  • Altın 463,399
  • Dolar 7,9539
  • Euro 9,4724
  • Ankara 6 °C
  • İstanbul 11 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 4 °C
»

Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında

Anadolu Efes basketbol takımı, THY Avrupa Ligi 11. hafta maçında yarın Kızılyıldız mts'ye konuk olacak.
Anadolu Efes, Sırbistan deplasmanında

Anadolu Efes Basketbol Takımı, THY Avrupa Ligi 11. haftasında yarın deplasmanda Sırbistan'ın Kızılyıldız mts ekibiyle karşı karşıya gelecek.

Başkent Belgrad'daki Aleksandar Nikolic Spor Salonu'nda oynanacak karşılaşma saat 21.00'de başlayacak.

Avrupa Ligi'nde bir maçı eksik olan Anadolu Efes, oynadığı 9 karşılaşmada 5 galibiyet ve 4 mağlubiyet yaşadı.

Kızılyıldız mts ise ligde çıktığı 10 müsabakanın 4'ünü kazanırken, 6'sında mağlup oldu.

Anadolu Efes'in 696. maçı
Anadolu Efes, Kızılyıldız mts karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 696. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 695 müsabakada 393 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 448. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 447 mücadelede 236 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Chelsea, Sevilla, Barcelona ve Juventus, son 16 turuna çıkmayı garantiledi25 Kasım 2020 Çarşamba 09:07
  • Medipol Başakşehir, İngiltere'de kaybetti25 Kasım 2020 Çarşamba 09:05
  • Yusuf Yazıcı, yıldız isimlere fark attı24 Kasım 2020 Salı 19:41
  • Galatasaray'da Falcao'nun tedavisi sürüyor24 Kasım 2020 Salı 15:04
  • Atakaş Hatayspor'un evinde bileği bükülmüyor24 Kasım 2020 Salı 13:28
  • Yeni Malatyaspor'da 2 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı24 Kasım 2020 Salı 13:27
  • Özlem Akdurak: Dünya Yelken Federasyonu Başkan Yardımcılığı'na seçilmek gurur verici24 Kasım 2020 Salı 13:26
  • MKE Ankaragücü yeni teknik direktörü için acele etmeyecek24 Kasım 2020 Salı 13:26
  • Göztepe'de Andre Poko'nun sözleşmesi feshedildi24 Kasım 2020 Salı 13:25
  • Milli cimnastikçiler Avrupa Şampiyonası'nda 'altın' için mücadele edecek24 Kasım 2020 Salı 13:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti