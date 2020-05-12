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Ankara hava durumu 3 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 03.07.2020 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 3 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (03.07.2020)

En yüksek hava sıcaklığı 33 derece

En düşük hava sıcaklığı 19 derece

Nem en yüksek %75

Nem en düşük %21

Rüzgar kuzey-doğu yönünden 13 km/sa

Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.

Ankara hava durumu

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

ankara-hava-3-temmz.jpg

3 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-043.jpg

3, 4, 5, 6 ve 7 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;

anakra-5-gun-hava.jpg

gazeteilksayfa.com

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