Ankara hava durumu 3 Temmuz 2020

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (03.07.2020)
En yüksek hava sıcaklığı 33 derece
En düşük hava sıcaklığı 19 derece
Nem en yüksek %75
Nem en düşük %21
Rüzgar kuzey-doğu yönünden 13 km/sa
Ankara'da bugün hava (Az Bulutlu) olması bekleniyor.
Ankara hava durumu
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
3 Temmuz 2020 Ankara saatlik hava durumu
3, 4, 5, 6 ve 7 Temmuz 2020 Ankara hava durumu;
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.