  • BIST 1.951,75
  • Altın 776.89901
  • Dolar 13.6906
  • Euro 15.4322
  • Ankara 14 °C
  • İstanbul 15 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

Ankara hava durumu 7 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.12.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Aralık 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.12.2021)

ankara-hava-durumu-077.JPG

En yüksek hava sıcaklığı 13 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %82

Nem en düşük %46

Rüzgar Güney Doğu yönünden 23 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

7 Aralık 2021 Ankara saatlik hava durumu

saatlik-hava-durumu-tahmini-062.JPG

7 Aralık, 8 Aralık, 9 Aralık, 10 Aralık, 11 Aralık 2021 Ankara hava durumu;

5-gunluk-hava-durumu-tahmini-038.JPG

gazeteilksayfa.com

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Su Kesintisi 7 Aralık 2021 Ankara'da sular ne zaman gelecek? ASKİ06 Aralık 2021 Pazartesi 11:14
  • Öz Taşıma- İş Başkanı Toruntay, kadınlara yönelik her türlü şiddetin, ayrımcılığın ve istismarın karşısında olduklarını söyledi06 Aralık 2021 Pazartesi 00:11
  • Öz Ağaç-İş Sendikası’ndan Asgari Ücret Önerisi06 Aralık 2021 Pazartesi 00:10
  • Ankara 2 No’lu Baro Başkanı Av. Eyüphan Korkmaz, hiçbir ayrım yapmayacaklarını söyledi06 Aralık 2021 Pazartesi 00:09
  • Mamak Belediye Başkanı Köse, Eski Bayındır Mahalle Konağı açılışında konuştu06 Aralık 2021 Pazartesi 00:08
  • Pursaklar'da başıboş köpeklere karşı emniyet ve zabıta güçlerinden oluşan devriye ekibi kuruldu04 Aralık 2021 Cumartesi 18:12
  • Altınpark’ta gerçekleştirilen Ardahan Tanıtım Günleri renkli görüntülere sahne oldu04 Aralık 2021 Cumartesi 00:11
  • Basın İlan Kurumu tarafından düzenlenen Yeni Medya Okulu Eğitim Programı sona erdi04 Aralık 2021 Cumartesi 00:10
  • Pursaklar’da köpeklerin saldırısına uğrayan Enes Koca’ya yaşadığı travmadan dolayı psikolojik destek veriliyor03 Aralık 2021 Cuma 00:16
  • Sağlık-Sen Başkanı Durmuş, zamların bütün sağlık çalışanlarını kapsaması gerektiğini söyledi03 Aralık 2021 Cuma 00:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti