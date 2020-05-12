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Ankara hava durumu 7 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre 07.05.2021 tarihli Ankara hava durumu...
Ankara hava durumu 7 Mayıs 2021

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre

Ankara'da bugün hava (07.05.2021)

En yüksek hava sıcaklığı 25 derece

En düşük hava sıcaklığı 9 derece

Nem en yüksek %85

Nem en düşük %30

Rüzgar Kuzeybatı yönünden 8 km/sa

Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.

 İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;

Ankara hava durumu

ankara-hava-durumu-036.jpg

7 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu

ankara-saatlik-hava-290.jpg

7 Mayıs, 8 Mayıs, 9 Mayıs, 10 Mayıs, 11 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;

ankara-5-gun-hava-299.jpg

gazeteilksayfa.com

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