Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre
Ankara'da bugün hava (07.05.2021)
En yüksek hava sıcaklığı 25 derece
En düşük hava sıcaklığı 9 derece
Nem en yüksek %85
Nem en düşük %30
Rüzgar Kuzeybatı yönünden 8 km/sa
Ankara'da bugün hava (Parçalı Bulutlu) olması bekleniyor.
İşte Ankara'nın hava durumu ve 5 günlük hava tahmini;
Ankara hava durumu
7 Mayıs 2021 Ankara saatlik hava durumu
7 Mayıs, 8 Mayıs, 9 Mayıs, 10 Mayıs, 11 Mayıs 2021 Ankara hava durumu;
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