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Ankara'da kazanan Ankaragücü

Fenerbahçe, Galatasaray derbisi öncesi deplasmanda Ankaragücü’ne 2-1 yenildi.
Ankara'da kazanan Ankaragücü

Süper Lig'in 22. haftasında MKE Ankaragücü ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi.

Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi Ankaragücü, 2-1'lik skorla kazandı.

 SERDAR'IN GOLÜ YETMEDİ

Ankaragücü, 13. dakikada Saba Lobjanidze'nin golüyle öne geçti. 75. dakikada Gerson Rodrigues, farkı ikiye çıkardı. Fenerbahçe'nin tek golünü 90+6. dakikada Serdar Aziz attı.

GUSTAVO DERBİDE YOK

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo, 84. dakikada sarı kart görerek Galatasaray derbisinde cezalı duruma düştü.

 

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, son 3 maçta 8 puan kaybederek 38 puanda kalırken, Ankaragücü ise 20 puana yükseldi ve maç fazlasıyla küme düşme hattından çıktı.

Ankaragücü, gelecek hafta Gençlerbirliği ile Başkent derbisinde karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe ise sahasında Galatasaray ile derbide karşı karşıya gelecek.

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