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Ankara'da ulaşım sorunu çözülemiyor

Vatandaşlar seferler arasındaki saat farkının çokluğuna işaret ederken, otobüslerdeki kalabalığın Kovid-19’a davetiye çıkardığını ve ulaşım sorununun yıllardır çözüm beklediğini belirtiyor.
Ankara'da ulaşım sorunu çözülemiyor

Elmadağ’da ikamet eden ve her gün iş için Ankara merkeze gelmek isteyen vatandaşlar, otobüs seferlerinin azlığından yakınıyor. Özellikle hafta sonları günde 5 sefer olması ve seferler arasında 3-4 saat ara olması ulaşımı imkansız kılıyor. Vatandaşlar otobüslerin kalabalığından da şikayet ederek Büyükşehir Belediyesi’nden otobüs sayısını artırmasını istiyor.

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SEFERLER AZ YOĞUNLUK ÇOK
Yaklaşık 50 bin nüfusa sahip olan Elmadağ’da ulaşım sıkıntısı sürüyor. Uzun dönemdir aynı sorunla uğraştıklarını belirten ilçe sakinleri, otobüs seferlerinin azlığından yakınıyor. Sabah ve akşam mesai başlangıç ve bitiş saatlerinde otobüslerde aşırı kalabalık olduğunu dile getiren ilçe sakinleri bir an önce sefer sayısının artırılmasını istiyor.

YILLARDIR ÇÖZÜLEMİYOR
Bunun yanı sıra taşımacılığın özel hatlar yerine EGO tarafından yapılmasını isteyen ilçe sakinleri merkezden ilçeye de dolmuş hatlarının çalışmasını istiyor. Özellikle gece vardiyalı çalışan işçiler için ulaşım sorununun büyük olduğunu söyleyen ilçe sakinlerini yıllardır çözülemeyen ulaşım sorununa çare arıyor.

İKİ SEFER ARASI 5 SAAT
Hafta sonu bazı seferler arasında 5 saat olması ise Elmadağ sakinleri tarafından tepkiyle karşılanırken, konunun yetkililerce çözülmesi bekleniyor. Uzun yıllardır ulaşım sorununun çözülmediğini vurgulayan Elmadağlı vatandaşlar, Büyükşehir Belediyesi’nden çözüm istiyor.

Emrah Özcan/İLKSAYFA

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