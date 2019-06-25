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Ankara'da üst geçitten kopan parça kadının üstüne düştü

Ankara'nın Kazım Karabekir Caddesi'nde seyir halindeki vincin üst geçide çarpması sonucu kopan parçalar büfe önünde bekleyen bir kadının üstüne uçtu.
Ankara'da üst geçitten kopan parça kadının üstüne düştü

Ankara’nın Altındağ ilçesinde bulunan Kazım Karabekir Caddesinde büfenin önünde bekleyen H.Ö. isimli kadının üzerine yoldan geçen vincin üst geçide çarpması sonucu, kopan parçalar kadının üzerine düştü.

Parçaların etrafa saçılması sonucu bir araçta zarar gördü. Kadının yardımına etraftaki vatandaşlar koşarken, olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri geldi.

KONTROLLÜ GEÇİŞ SAĞLANDI

H.Ö sağlık ekipleri tarafından Hacettepe Üniversite hastanesine kaldırıldı. Cadde yarı zamanlı trafiğe kapatılırken, polis ekipleri kontrollü geçiş sağladı.

GÜVENLİK KAMERALARINA YANSIDI

Olayla ilgili çalışmalar sürüyor. Öte yandan, kazanın gerçekleştiği yerde bulunan büfenin güvenlik kameralarına o anlar saniye saniye yansıdı.

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