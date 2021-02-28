  • BIST 1.471
  • Altın 414,451
  • Dolar 7,4160
  • Euro 8,9680
  • Ankara 9 °C
  • İstanbul 8 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 10 °C
»

Antalyaspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Akdeniz ekibi, Süper Lig'in 28. haftasında konuk olacağı Fenerbahçe'ye de kaybetmeyerek seriyi 12 maça çıkarmayı planlıyor.
Antalyaspor yenilmezlik serisini 11 maça çıkardı

Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 0-0 berabere kalan Fraport TAV Antalyaspor, yenilmezlik serisini 11 maça yükseltti.

Kırmızı-beyazlılar, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde ligin 15. haftasında iç sahada Atakaş Hatayspor'a 6-0 yenildikten sonra yaptığı 11 karşılaşmada 3 galibiyet, 8 beraberlik aldı.

Bu yıl 2'si Türkiye Kupası'nda olmak üzere oynadığı 13 resmi maçta yenilgisi bulunmayan Akdeniz ekibi, ligde 27. hafta sonunda 34 puana ulaştı.

Bu sezonki 13'üncü beraberliği
Ligde yaptığı son 5 karşılaşmada sahadan bir puanla ayrılan kırmızı-beyazlılar, dün Medipol Başakşehir ile oynadığı mücadelede bu sezonki 13'üncü beraberliğini elde etti.

Ligin 26. haftasında da deplasmanda Gaziantep ile 0-0 berabere kalan Antalyaspor, son iki lig karşılaşmasında rakip fileleri havalandıramazken, kalesini gole kapattı.

Fraport TAV Antalyaspor, Süper Lig'in 28. haftasında 4 Mart Perşembe günü Fenerbahçe'ye konuk olacağı maçı kaybetmeyerek, yenilmezlik serisini 12 maça çıkarmayı hedefliyor.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Beşiktaş 3 puanı 3 golle aldı27 Şubat 2021 Cumartesi 09:44
  • Galatasaray, BB Erzurumspor hazırlıklarını tamamladı26 Şubat 2021 Cuma 21:22
  • UEFA Avrupa Ligi'nde son 16 turu eşleşmeleri belli oldu26 Şubat 2021 Cuma 15:57
  • Medipol Başakşehirli Duarte: Çalhanoğlu, Türkiye'nin büyük kulüplerinden birine gideceğimi söyledi26 Şubat 2021 Cuma 15:57
  • Hidayet Türkoğlu: En büyük hayalim Türk basketboluna kazandıracağımız tesistir26 Şubat 2021 Cuma 15:56
  • Obradovic'in 18 yaşında Avrupa Ligi'nde oynattığı Ergi Tırpancı, tecrübe kazanıyor26 Şubat 2021 Cuma 13:00
  • Lider Galatasaray'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor26 Şubat 2021 Cuma 11:50
  • Lider Galatasaray'ın konuğu Büyükşehir Belediye Erzurumspor26 Şubat 2021 Cuma 10:46
  • Başakşehir, Antalyaspor'a konuk olacak26 Şubat 2021 Cuma 10:45
  • Futbolda haftanın programı26 Şubat 2021 Cuma 09:55
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti