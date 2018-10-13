Arda Turan Berkay kavgasının görüntüleri! Arda Turan'ın kavga açıklaması

Geçtiğimiz günlerde milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay arasında bir kavga olmuştu. Gündemi çok meşgul eden birçok soru işaretini akıllarda bırakan kavga ile ilgili Arda Turan resmi instagram hesabından kamuoyuna bir açıklama yaptı.

Medipol Başakşehir'de forma giyen milli futbolcu Arda Turan ile şarkıcı Berkay'ın kavgası Türkiye basınında ve sosyal medyada yoğun bir şekilde konuşulup tartışıldı. Çok sayıda haber yapıldı. Birçok şey yazıldı çizildi. İnsanlar Arda Turan Berkay kavgasının sebebini merak etti.

Arda Turan'ın Berkay'ın burnunu kırması büyük olay oldu. Arda Turan Berkay Şahin'in burnunu kırdıktan sonra yanında silahla hastaneye özür dilemeye gitti.

Arda Turan Berkay kavgasının görüntüleri basına servis edildi. Görüntülerde şarkıcı-oyuncu Oğuzhan Koç, oyuncu İbrahim Büyükakak, futbolcu Burak Yılmaz'ın da orda olması büyük merak uyandırdı. Görüntülerin devamında burnu kırılan Berkay taksiyle hastaneye gidiyor hemen arkasından da Arda Turan elinde silahla hastaneye giriş yapıyor. Hastane'deki kamera kayıtlarından görüldüğü kadarıyla hastanede de tartışma devam ediyor ve Arda Turan elindeki silahla yere bir el ateş ettikten sonra yanındakilerle birlikte hastaneden dışarı çıkıyor. Hastaneden dışarı çıkarken Arda Turan'ın koluna giren Murat Dalkılıç da merak uyandırıyor. Arda Turan ve yanındaki arkadaşları hastaneyi terkettikten sonra olay yerine polis gelerek inceleme yapıyor ve boş kovanı buluyor. Kurşun yerden sekerek hastane odasındaki printera saplandığı tespit ediliyor.

Kavga yaptığını en başından beri kabul eden ama herkesin konuştuğu kavga sebebinin yalan olduğunu söyleyen Arda Turan suskunluğunu bozarak bir açıklama yaptı. Arda Turan resmi instagram hesabından yaptığı açıklamada hamile eşi için çok üzüldüğünü, büyük bir hata yaptığını belirtti. Bu açıklamadan sonra başka bir açıklama daha yaparak takımından, takım arkadaşlarından ve kulüp başkanından da helallik isteceyeğini belirten Arda, en büyük pişmanlığının doğum yapmasına çok az kalan eşi Aslıhan Turan'ı böyle bir olayın içerisinde bırakmak olduğunu belirtti.

İşte Arda Turan Berkay Kavgasının Görüntüleri

Arda Turan Berkay Kavgasının Hastane Görüntüleri :

İşte Arda Turan'ın kavga açıklaması:

"Konu Arda Turan olunca magazin medyası gerçekleri değil dedikoduları tercih ediyor ama bu defa her zamankinden farklı olarak beni çirkin bir iftira ile sadece kamuoyunun önüne değil 8,5 aylık hamile eşimin de önüne attılar. O gece neler olduğunu uzun uzun anlatabilirim. Orada bulunan hanımefendilerin hiçbirini tanımadığımı, hiçbiriyle kendimi ya da ailemi küçük düşürecek bir diyaloğa asla ve asla girmediğimi uzun uzun açıklayabilirim ama üzerime atılan iftira hakkında en hafif tabiriyle tek bir kelime kullanmayı tercih ediyorum; yalan. O gecenin başlangıcında olanlarla ilgili başka hiçbir şey söyleme ihtiyacı duymuyorum."

Geçmişte yaşanan bazı şeylerden dolayı Berkay Şahin'e normalden daha sert bir tepki verdiğini belirten Arda, "Bahsi geçen kişinin tepkisine ise orantısız bir tepki verdiğimi kabul ediyorum. 'Başka birisi olsa öyle sert bir tepki verir miydin?' derseniz hayır vermezdim ama geçmişte yaşananları bilenler için neden böyle davrandığımı anlamak zor olmayacaktır. Yine de aşırı bir tepki gösterdim. Kendisine de o gece üzüntümü dile getirdim. Ben, profesyonel bir sporcuyum ve öfkemi kontrol etmeyi öğrenmek zorundayım. Bunu hem sahada hem özel hayatımda yapabilmeliyim.

Yarın bir açıklama daha yapıp kulübümden, takım arkadaşlarımdan ve başkanımdan da ayrıca helallik isteyeceğim ama bu birkaç cümlenin muhatabı, eşim Aslıhan'dır. Yaptığım her şeyi kendi vicdanıma açıklayabilirim. Bir tek şey hariç; sebebi ne olursa olsun, birkaç gün sonra doğum yapmak üzere olan eşimi evde bırakıp gece geç saatte bir eğlence mekanına gittim. Bu hareketim sonrasında kendimi maruz bıraktığım bunca iftira ve sonrasında olan bunca şeyi düşündükçe ona büyük bir haksızlık yaptığımı hissediyorum ve içim yanıyor. Hakkımdaki iftiralar ve yalanlar umrumda değil. Ben kendimle baş başa kaldığımda bunların hepsinin yalan olduğunu biliyorum ve bu bana yeter. Umrumda olan tek şey ise eşim Aslıhan'dır. Çok sevdiğim eşimin beni benden daha iyi anlıyor olmasına rağmen ben kendimi affedemiyorum. Madem bir açıklama yapmam isteniyor, o zaman şunu açıklayayım; bir daha eşimin böyle bir saçmalıkla karşı karşıya kalmasına asla izin vermeyeceğim."

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