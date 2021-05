Artık Teneffüsler Kantinde Değil Mutfakta Geçecek

Başta yabancı dil olmak üzere birçok alanda uzaktan eğitimin kullanıldığı günümüz internet çağında, bağımsız öğrenme ve anlık bilgiye ulaşmada uzaktan eğitim oldukça sık tercih edilen bir eğitim yöntemi oldu. Klasik kursların ve derslerin yerini alarak evden çıkmadan konforlu bir eğitim almayı sağlayarak zamandan ve paradan kazandırır oldu.

Uzaktan eğitim; vakitten ve ortamdan tamamen bağımsız bir biçimde, öğretim üyelerinin ve öğrencilerin kampüse gitme zorunluluğu olmadan, bulunan bilgisayar teknolojileri aracılığıyla tamamen sanal olarak; sesli, canlı ve görüntülü şekilde derslerin işlendiği, katılımcıların arzu ettiği zaman bu tür kayıtları yeniden görüntüleyebileceği ve izleyebileceği, günümüz koşullarında da eğitim ve öğretimin hızlıca bilgisayar ortamına geçmiş olduğu, yenilikçi, çağdaş ve akılcı eğitim sistemi olarak tanımlanabilir. Uzaktan eğitimin faydaları hakkında bilgi vermek okurlara yardımcı olacaktır.

Uzaktan eğitimin ilk faydası bedeldir. Kolej ve üniversite derslerinden önemli ölçüde daha ucuz olan uzaktan eğitim, yüz yüze öğrenme ile gelen ek maliyetlerin çoğunu ortadan kaldırır. Seyahat, yeme - içme ve kitap ücretlerinin hepsi ortadan kalkar. Diğer başka birçok maliyet uzaktan eğitimle azaltılabilir veya tamamen ortadan kaldırılabilir. Bir eğitime erişim sağlamak için ihtiyacınız olan tek şey bir bilgisayardır.

E-öğrenmenin en büyük faydalarından biri, öğrencilerine sunduğu esnekliktir. Kurstan ders çalışma şeklinize kadar, uzaktan eğitim kursları sizin için en iyi olana karar verme özgürlüğüne izin verir. Her bir kursun esnekliği, aynı zamanda, küçük çocuklu ebeveynler ve mevcut vardiyaları denk gelmeyen kişilere de uygundur. Esnek çalışma, nerede ve ne zaman olursa olsun, sizin ve aileniz için uygun olan her yerde çalışmak anlamına gelir.

Zaman genellikle insanların ekstra çalışmaya karşı karar vermelerinin en büyük sebebidir. Tam zamanlı bir işte, derslere ve derslere katılmak için zaman bulmak imkansızdır, ancak uzaktan eğitim bunu mümkün kılar. Esnekliğin yanı sıra, bazı kurslarımızda 200 saatlik çalışma süresi ve zaman baskısı ya da tamamlanma süreleri olmadan, kendi hızınızda çalışabilirsiniz. Üstelik hepsine evden veya işten erişilebiliyor ve çalışabiliyorsunuz. Zamandan ve mekandan bağımsız olması, uzaktan eğitimin her geçen gün daha fazla kullanılmasına olanak tanımaktadır. Dünyaya açılan bir pencere olan online eğitimle farklı kültürler daha yakından tanınmakta, grup çalışmasından verim alamayanlar bireysel eğitimlerle başarıyı yakalamaktadır.