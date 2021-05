İşte İnsan Sağlığı Bu Kadar Ucuz! 

Gün geçmiyor ki gıda hilelerinden söz etmeyelim. Artık o kadar normal bir hal aldı ki, alıştık. İnsan sağlığının bu kadar ucuz olduğu günümüzde, sağlığı bozmak için gıda hilecileri elinden geleni yapmakta. Ağzımız açık haber bültenlerinde izler olduk. İzlemekle kalıyor bir önlem almıyoruz. Önlem hakkında aslında ne gibi yöntemler bulunur orası muamma. Çünkü organik bir ürünü bulmak hem zor hem pahalı. Halk da bütçesine en uygun olanı marketlerde satılanı almaktan kendini alıkoymamakta. Göz göre göre hileye göz yummaktayız. Ellerini sürmedikleri tek bir ürün kalmamışken, sağlıktan Bi haberler. İnsan sağlığını düşünmek söyle dursun azimle her geçen gün yeni hile haberleri duymaktayız. Artık bundan başka olmaz dedikçe her geçen gün yeni bir haberle şaşkınlık içerisine girmekteyiz. Bakacak olursak bu hile üzerine uzmanlık yapan kesim ileride bu sağlıksız döngünün içine kendilerinin de gireceklerinin farkında değiller. Kendilerine bile değmese çocuklarına, torunlarına elbet ulaşacak. Bu yöntemlere başvuran insanın zihniyetinde eğitim aramak imkansız. Bunu kendine kar edinmiş kesimler cahil insandan başka tabire yakışmaz. Ancak eğitimsiz, cahil ve sığ düşünceli bir insan bu kadar gereksiz şeylerle uğraşabilir. Zihniyeti bozuk insan hileler ile kendine uğraş edinebilir. Bizler de bu kesimin yaptığı alçakça hareketlere göz yumarak ölüme bir adım daha yaklaşmaktayız. Besinlere bastılar hormonu, bastılar gdo'yu sonra yeni nesil hormon bozukluğu, kısırlık gibi ciddi sorunlarla karşı karşıya kaldı. Bu kesimde öyle ileri yaş da değil ortaokul seviyelerine kadar düştü. Dikkatli bir inceleme yapılırsa eğer geçmiş yıllara oranla hormonlardaki bozulma şimdiki yıllarda daha fazla. Bu tamamen insanlığın genetiğiyle oynamaktan başka bir şey değil. Bizi genetiğimizi bozarak yok etmeyi düşünenler, bu çirkin planın ucu sizleri de kapsamakta. Dünya da var olan ve var olmakta olan pek çok hastalık bu sebeple doğmuştur. En basitinden çocukluğumuzda kanser diye bir hastalık mı vardı. Şimdi on kişiden beşinde ne yazık ki var. İlk önce gıda hileleriyle sağlığımızı bozuyor sonra da ilaç geliştirip düzeltmeye çalışıyorlar. Bu kadar basit olmamalı. Düzeltmek için bozmayı beklememeli insan. Madem ilacını bulup düzelteceksin peki neden bozma çabasındasın? Sana bu bir zevk haline gelmiş olsa da insanlık senin çirkin planlarınla yok olmaz, olamaz. Bu zamana kadar bu tür zihni bozuklarla uğraşmış bundan sonra da uğraşacak kesim yetişmekte. Sen ne kadar bozmaya çalışsan da yapıcı kesimin sayısı sizlerin kat be kat üzerinde.

İnsan sağlığı söz konusu olunca kızmıyor değil. Her şey yerine konabilir, para, ev, araba, iş ama sağlık yerine getirilmeyen tek şeydir. O yüzden değerini bilmeyen yada bilmek istemeyen kesim var olsa da bizler sağlığımızın değerini bilmekte ve onu korumak için elimizden geleni yapmaktayız. Bu haberler bitecek değil ama karşınızda yenilen bir nesil yok. Sağlığını korumak için çabalayan, eğitimli ve sağlam bir nesil var. Bundan şüphe duymamakla birlikte hepinize sağlıklı günler dilerim...