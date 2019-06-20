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Aşiret düğününde geline 1 kilo altın takıldı

İstanbullu Meryem Aydemir, tanıştığı Şırnaklı Cüneyt Aydemir ile Beytüşşebap ilçesinde 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi. Aşiret düğününde geline bir kilo altın, damada ise 100 bin lira takıldı.
Aşiret düğününde geline 1 kilo altın takıldı

Meryem ve Cüneyt Aydemir çifti İstanbul’da tanıştı. Bir süre flört eden çift daha sonra evlilik kararı aldı. İstanbul’dan Şırnak’a gelen Meryem Aydemir, 2 bin 800 rakımlı Kato Dağı eteklerinde bulunan Boğazören köyünde 3 gün 3 gece süren düğünle dünyaevine girdi.

1 KİLO ALTIN VE 100 BİN LİRA TAKILDI

Aşiret düğününde geline bir kilo altın damada ise 100 bin lira takıldı. Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği düğünde davetliler takı takma yarışına girdi.

Damadın kuzeni Agit Aydemir Türk bayrağı altında halaylar çekilmesinin kendilerini çok mutlu ettiğini söyledi. Aydemir, “Yıllardır bölgemizde bu güzel düğünler olmuyordu. Çok şükür artık düğünlerimiz yapabiliyoruz. Bu güzel günde bizleri yalnız bırakmayan herkese çok teşekkür ederiz” dedi.

Jirki aşiretine mensup Aydemir ailesinin 3 gün 3 gece süren düğünlerinde gelin ve damat gönüllerince eğlendi.

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