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Aydın'da son yılların en sıcak günü yaşandı

METROLOJİ Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın'da ölçülen 46 derecelik sıcaklık, kentte tüm yılların ölçülen en yüksek sıcaklık değeri olarak kayıtlara geçti.
Aydın'da son yılların en sıcak günü yaşandı

Metroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre Aydın bugün bölgenin en sıcak ili olarak 46 derece sıcaklığa ulaştı. Aydın’da 2017 Temmuz ayında termometre 44.8 derece sıcaklığa ulaşmıştı. 4 yıl aradan sonra kentte termometre bu kez 46 derece sıcaklığı bulunca kentte vatandaşlar dışarıya çıkmamaya özen gösterdi. İşi olan vatandaşlar serinlemek için ağaç gölgesi aradı. Vatandaşlar yollarda su satan suculara akın etti. Su satanlar ise sıcaklardan yakınsa da su yetiştirmekte zorlandı. Sıcak havanın önümüzdeki günlerde de devam edeceği öğrenildi. Aydın Valiliği ise sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak, "Artan hava sıcaklıkları orman yangını için risk oluşturmaktadır. Bu dönemde alınan kararlara uyarak ormanların zarar görmemesi için dikkatli olmalıyız" ifadeleri kullanıldı.

'NEREDEYSE AYAKLARIMIZ YERE YAPIŞACAK'

Sıcakta zorlandığını belirten Murat Ömür, "Yaz sıcakları arttı. Öğlen saatlerinde bile derece 44'ü gösteriyor. İşlerimiz olmasa dışarıya çıkmayacağız ama mecbur çıkıyoruz. Neredeyse ayaklarımız yere yapışacak" dedi.

'SU YETİŞTİREMİYORUM'

Su satan Ramazan Aslan da "Aydın’da aşırı derecede sıcak var. Bizde insanları serinletmek için su satıyoruz. Bugün sabahtan beri su yetiştiremiyorum" diye konuştu.

Vatandaşlardan Volkan Saat ise "Alıştık artık sıcaklara. Doğaya ve her şeye zarar veriyoruz. Bu nedenle aşırı sıcakları yaşıyoruz. Daha bu sıcaklar az bile" dedi.

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