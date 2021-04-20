Bağcılar'da gecekonduda çıkan yangın yan binaya sıçradı

BAĞCILAR'DA gecekonduda çıkan yangın 6 katlı binanın bodrum katına sıçradı. Yangın, itfaiye ekipleri tarafından büyümeden söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Kazım Karabekir Mahallesi 292 Sokak'ta bulunan gecekonduda çıktı. Kağıt toplayıcılarının kaldığı gecekonduda henüz bilinmeyen nedenle çıkan yangın paniğe neden oldu. Dumaların yüksekliğini görenler durumu polis ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Gelen itfaiye ekiplerinin gecekondudaki yangına müdahale ettiği sırada yükselen alevler yan tarafta bulunan 6 katlı binanın bodrum katına sıçradı. Yangın, büyümeden kontrol altına alındı. Yangın sonucu gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Mahalle sakini Serhat Yaşar, "Yangın çıktı çok korktuk. İtfaiyeyi aradık. İçerde kimse yoktu doğalgazı kapattık. Bina yandı. Binaya çıkardı önce ağaca sonra binaya sıçradı." dedi.