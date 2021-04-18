Başkan Demirel, aşevini inceledi

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran belediye aşevinde incelemelerde bulundu.

Etimesgut Belediye Başkanı Enver Demirel, yıl boyunca ihtiyaç sahiplerine sıcak yemek ulaştıran belediye aşevinde incelemelerde bulundu. Demirel, usta aşçılarla birlikte; eldiveni giydi, önlüğünü, maskesini, bonesini taktı yemeklerin piştiği dev kazanların başına geçti.

Demirel, ihtiyaç sahibi, engelli, hasta ve yaşlı vatandaşlara aşevinden 365 gün kesintisiz sıcak yemek ulaştırdıklarını hatırlatarak, ramazan ayında da yemek dağıtımlarının sürdüğünü söyledi.

İFTARLIKLAR EVLERE

Pandemi nedeniyle geleneksel iftar çadırlarının kurulamadığını kaydeden "Aşevimiz belirlenen dağıtım noktalarından ihtiyaç sahiplerine iftarlık dağıtımlarını maske, mesafe ve temizlik kurallarına uygun olarak gerçekleştirmektedir. Dağıtım noktalarına gelemeyen hasta, yaşlı ve engellilerimizin evlerine kadar sefer taslarıyla sıcak yemeklerini ulaştırıyoruz. Aşevimizden COVİD-19 hastalarımız da yararlanıyor, hastalarımızın da karantina süresince kapılarına kadar paket olarak yemeklerini servis ediyoruz. Ayrıca filyasyon ekiplerimize, sağlıkçılarımıza ve görevi başındaki emniyet güçlerimize de yemeklerini gönderiyoruz. Hergün 3 çeşit olarak usta aşçılarımız tarafından hazırlanan yemeklerimizin 1. sınıf lokantalardaki yemekler kadar lezzetli olduklarını da vurgulamak istiyorum" dedi.

BİZE BİLDİRİNİZ

Demirel, ramazan desteğinin aşeviyle sınırlı kalmadığının altını çizerek sözlerini şöyle sürdürdü: "Belediye olarak ilçemizin dört bir yanında saha çalışması yapıyor, ihtiyaç sahiplerimize ulaşıyoruz. Neye ihtiyaçları varsa yerine getirmenin gayreti içindeyiz. Aşevimiz, eti-kartımız ve gıda paketlerimizle ihtiyaç sahibi hemşehrilerimizin yanında oluyoruz. Ancak bizim ulaşamadığımız, gözden kaçırdığımız çevrenizdeki ihtiyaç sahiplerini, yaşlı, engelli ve düşkün hemşehrilerimizi lütfen bize bildiriniz. Belediye olarak neye ihtiyaçları varsa yardımda bulunalım. Bu vebal ve sorumluluk hepimizin üzerindedir".