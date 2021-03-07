  • BIST 1.542
  • Altın 413,410
  • Dolar 7,5315
  • Euro 8,9768
  • Ankara 1 °C
  • İstanbul 0 °C
  • İzmir 7 °C
  • Konya 0 °C
»

Başkan Şimşek'ten doğal gaz müjdesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek, imarı olmadığı için doğalgazına kavuşamayan kırsal mahallelere doğalgaz geleceğinin müjdesini verdi. 
Başkan Şimşek'ten doğal gaz müjdesi

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek gerçekleşen meçli toplantısında imarı olmayan köylere doğalgaz getirileceğini söyledi. 2021 yatırım programında olmayan bazı mahallelerdeki imar dışı bölgelerin bu yılki yatırım programına alınması için girişimlere başladıklarını aktaran Başkan Ramazan Şimşek “Gölbaşı’nda yaşam kalitesini yükseltmek, hava kirliliğini ortadan kaldırmak, daha yeşil ve temiz bir çevre için çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlçemizde doğalgazın gitmediği yerlerin Başkent Doğalgaz yetkilileri ile 2021 yatırım planlamalarına alınması için görüşmemizi sağladık. Karagedik, Yavrucuk, Yağlıpınar, Selametli, Kırıklı, Tepeyurt, Bezirhane, Boyalık, Mahmahlıbahçe, Mahmatlı, Karaali, Soğulcak, Bağiçi, Cimşit, Emirler, Gölbek, Topaklı, Subaşı, Akörençarsak, Altuncanak, Çeltek, Çayırlı, Günalan, Hallaçlı, Karacaören, Koparan, Yağlıpınar, Oğulbey ve Ahiboz mahallelerimize doğalgazı bu sene getireceğiz” açıklamasında bulundu.

“Sizlerde müracaatlarınızı yapın”

Gölbaşı Belediye Meclisi’nde meclis üyelerini görüşme hakkında bilgilendiren Başkan Ramazan Şimşek, “Daha önce imarı olmayan mahalleler imar planı olmadığı için doğalgaz kullanamıyordu. Su elektrik, kanalizasyon ve yağmur suyu gibi hizmetlerin gittiği bazı imarı olmayan kırsal mahallelerimiz Gölbaşı Belediyemizin girişimleriyle, doğalgazına 2020 yatırımıyla kavuştu. Başkent Doğalgaz ile bir protokol yapacağız ve o protokolün nezdinde saymış olduğumuz bütün mahallelerimize doğalgaz verebileceğiz” dedi.

Başkan Ramazan Şimşek mahalledeki vatandaşların başvurularının da önemli olduğunu belirterek “Hemşerilerimin de bu noktada talepleri çok önemli. Doğalgazın gelmesi için ne kadar çok talep iletirlerse doğalgaz mahallelerimize o kadar erken gelir” diyerek sözlerini noktaladı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Devasa park, Nazarbayev’in ismini taşıyacak08 Mart 2021 Pazartesi 00:34
  • Atıkla mücadele devam ediyor08 Mart 2021 Pazartesi 00:31
  • Kayabaşı'nda dönüşüm sürüyor08 Mart 2021 Pazartesi 00:30
  • Tartıştığı eşini 4 çocuğunun gözü önünde bıçaklayarak öldürdü07 Mart 2021 Pazar 14:36
  • ASKİ'den tasarruf çağrısı06 Mart 2021 Cumartesi 04:31
  • Gençlik Kolları’ndan Erdoğan Sergisi06 Mart 2021 Cumartesi 03:30
  • Normalleşme süreciyle birlikte tesisler yeniden açıldı06 Mart 2021 Cumartesi 02:25
  • Sincan Belediyesi’nden ihtiyaç sahiplerine yardım eli 06 Mart 2021 Cumartesi 01:26
  • Yeniden faaliyete başlayan kafe ve restoranlara ilaçlama desteği06 Mart 2021 Cumartesi 00:27
  • Pursaklar’da Kontrollü Normalleşme Denetimi06 Mart 2021 Cumartesi 00:24
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti