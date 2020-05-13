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Başkent sokakları yeniden dolmaya başladı

Koronavirüs vakalarındaki düşüş, yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte Başkent sokakları yeniden dolmaya başladı. Rehavete kapılanlar bugünlerde soluğu dışarıda alıyor; sosyal mesafeye ise dikkat edilmediği görülüyor.
Başkent sokakları yeniden dolmaya başladı

Koronavirüs vakalarının azalması, normalleşme sürecinin başlatılmasıyla birlikte sokaklar yeniden dolmaya başladı. Normalleşmeyi yanlış anlayan çok sayıda kişinin soluğu dışarıda aldığı görüldü.

Olağandışı bir yoğunluğun gözlendiği Başkent sokaklarında sosyal mesafeye uyulmadığı, maske kullanımının ise doğru şekilde yapılmadığı gözleniyor. Araç trafiğindeki yoğunluk artmış durumda. Özellikle Altındağ’ın Ulus semtindeki hem insan hem de araç yoğunluğu bir hayli dikkat çekiyor. 
Rehavete kapılarak kendisini sokaklara atan vatandaşların, tedbirlere uymadığı görülüyor. 

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Uzmanlar, rahatça sokağa çıkmak için henüz çok erken olduğunu belirtiyor ve ikinci dalganın yaşanmaması için tedbirlere uyulması gerektiğini kaydediyor. 
Vaka ve ölüm sayılarının yeniden artmaması için acil işi olmayanın evden çıkmaması çağrıları yapılıyor. 

Havaların ısınması ve yeni normalleşme sürecinin başlamasıyla birlikte sokaklardan yansıyan bu üzücü manzara sonrası,  Ankara Valisi Vasip Şahin Başkanlığındaki İl Pandemi Kurulu’nun bu görüntülere karşı nasıl bir tedbir alacağı merak ediliyor.

OSMAN AKDOĞAN / İLKSAYFA-

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