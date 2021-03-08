Başkent'in ana arterlerinde araçlar güçlükle ilerledi

Ankara’da, kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte trafikte de yoğunluklar yaşanmaya başladı. Haftanın ilk iş günü kentteki ana arterlerde araçlar güçlükle ilerledi. Araç kazaları ve arızaların yaşanmasıyla bazı yollarda trafik durma noktasına geldi.

Ankara’da kontrollü normalleşme dönemiyle birlikte trafikte de aylar sonra yoğunluk yaşanmaya başladı. Okulların açılması, kamuda ve özel sektörde esnek çalışma döneminin büyük oranda sona ermesi, salgın nedeniyle aylardır kapalı olan işletmelerin kapılarını açması, 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların sokağa çıkma yasağının kalkması ve Başkentlilerin genelde kendi araçlarını tercih etmesi kent trafiğini olumsuz etkiledi.

ARAÇLAR GÜÇLÜKLE İLERLEDİ

Normalleşmenin ardından haftanın ilk gününde kentteki ana arterlerde yoğunluk ciddi derecede arttı. Araçlar trafiğin yoğun olduğu saatlerde güçlükle ilerledi. Yoğun trafikte araç kazaları ve arızaların yaşanmasıyla bazı noktalarda trafik daha da yoğunlaştı. Yaşanan trafik nedeniyle çoğu Başkentli işine geç kaldı.

TOPLU TAŞIMADA DA YOĞUNLUK ARTTI

Toplu taşımada da yoğunluk arttı. 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların da toplu taşıma kartlarının kullanıma açılması, kamuda ve özel sektörde esnek çalışma döneminin büyük oranda sona ermesi, salgın nedeniyle aylardır kapalı olan işletmelerin kapılarını açması ve okullarda eğitim-öğretime başlanması toplu taşımayı da etkiledi. Otobüs durakları önünde kuyruklar oluştu.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-