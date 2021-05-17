  • BIST 1.454
  • Altın 498,589
  • Dolar 8,3250
  • Euro 10,1115
  • Ankara 20 °C
  • İstanbul 21 °C
  • İzmir 26 °C
  • Konya 21 °C
»

Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşadığı evde ölü bulundu

BAYRAMPAŞA'da bakıma muhtaç annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın, evinde ölü bulundu.
Bayrampaşa'da yatalak annesiyle yaşadığı evde ölü bulundu

Olay, saat 18.00 sıralarında İsmetpaşa Mahallesi Gül Sokak'ta bulunan 3 katlı binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, yatalak annesiyle birlikte yaşayan 45 yaşındaki İskender Günaydın, evinde fenalaşarak düştü. Oğlunun yere düşme sesini duyan başka bir odadaki annesi apartmandaki komşularını aradı. İskender Günaydın'ın evine gelen komşuları kapıyı açamadı. Bildirilmesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu evin kapısını açıldı. İtfaiye ekipleri eve girdiğinde İskender Günaydın'ın yerde hareketsiz şekilde yattığını gördü. İtfaiye ekiplerinin haber vermesiyle 112 sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, İskender Günaydın'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Sinir krizleri geçiren Günaydın'ın yatalak annesi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Günaydın'ın cansız bedeni otopsi incelemesi için Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

"ANNESİ DÜŞME SESİNİ DUYMUŞ"

Komşulardan Adem Sırmalı, "Birkaç hafta önce Covid-19'a yakalanmıştı. Birkaç gün önce iyileşti. Kendisiyle konuşuyorduk, bir şeyi yoktu. Yatalak annesiyle birlikte yaşıyordu. Annesi düşme sesi duymuş, bir arkadaşımıza haber vermiş. Kapıyı açamayınca itfaiyeyi çağırdılar. Annesinin durumu iyi" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Thodex'te haciz işlemi gerçekleşti17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:55
  • Kayseri'de alkol alan arkadaşlar arasında bıçaklı kavga: 2 yaralı17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:52
  • Kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti17 Mayıs 2021 Pazartesi 19:51
  • 43 ilin geçiş noktası Kırıkkale'de, araç yoğunluğu17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:59
  • Yangın fabrikaya sıçramadan söndürüldü17 Mayıs 2021 Pazartesi 18:56
  • Tekirdağ'da, İstanbul'a dönüş yoğunluğu17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:05
  • Marmaris'te sokaklar ve sahiller hareketlendi17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:04
  • Başıboş at, trafiği altüst etti17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:03
  • Şanlıurfa’da müzisyenler, sessiz oturma eylemi yaptı17 Mayıs 2021 Pazartesi 17:00
  • Yol çöktü, römorkun tekerliği çukura düştü17 Mayıs 2021 Pazartesi 16:08
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti