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Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Formula 1 Dünya Şampiyonası'nda sezonun 7. yarışı Belçika Grand Prix'sine, Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton ilk sıradan başlayacak.
Belçika Grand Prix'sinde pole pozisyonu Hamilton'ın

Belçika'nın Stavelot yerel yönetimindeki 7 bin 4 metrelik Spa-Francorchamps Pisti'nde 44 tur üzerinden düzenlenecek yarışın sıralama turları yapıldı. 

35 yaşındaki Hamilton, 1.41.252'lik derecesiyle pist rekoru kırarak pole pozisyonunun sahibi oldu. Büyük Britanyalı pilot, kariyerinin 93. pole pozisyonuna ulaştı.

Hamilton'ın 0.511 saniye arkasındaki takım arkadaşı Valtteri Bottas 2'nciliği, pisti liderden 0.526 saniye yavaş turlayan Red Bull-Honda sürücüsü Max Verstappen ise 3'üncülüğü elde etti.

Ferrari pilotlarından Monakolu Charles Leclerc 13, Alman Sebastian Vettel ise 14. sıradan yarışa başlayacak. 2014 Büyük Britanya Grand Prix'sinden bu yana ilk kez iki Ferrari pilotu da sıralama turlarında ilk 10'a giremedi.

Belçika Grand Prix'si yarın TSİ 16.10'da koşulacak.

Kaynak: Haber Kaynağı
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