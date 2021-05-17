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Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finali hazırlıklarını tamamladı

Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finalinde Fraport TAV Antalyaspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını, İzmir'de yaptığı antrenmanla tamamladı.
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası finali hazırlıklarını tamamladı

Altay'ın Gaziemir Vali Kutlu Aktaş Tesisleri'nde akşam basına kapalı yapılan çalışma, 1.5 saate yakın sürdü. Teknik direktör Sergen Yalçın yönetiminde yapılan antrenman, kondisyon ve taktik çalışmasıydı. İdman, sahada yapılan ısınma koşuları, istasyon koşuları ve stretching çalışması ile başladı. Ardından pas ve 5'e 2 çalışması ile taktik programının yer aldığı uygulamalar yapıldı. Antrenman, tam sahada oynanan çift kale taktik maçının ardından gerçekleştirilen şut çalışmasıyla sona erdi.

Beşiktaş, yarın saat 20.45'te İzmir Gürsel Aksel Stadyumu'nda Fraport TAV Antalyaspor ile Ziraat Türkiye Kupası finalinde karşılaşacak.

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