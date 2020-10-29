Beşiktaşlı Valentin Rosier: Daha iyisini yapabilirim

Beşiktaş'ın Fransız futbolcusu Valentin Rosier, ilk kez siyah-beyazlı formayı giydiği Yukatel Denizlispor maçının pozitif bir başlangıç olduğunu belirtti.

Beşiktaş'ın Portekiz ekibi Lizbon'dan kiralık olarak renklerine kattığı Valentin Rosier, BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

"UYGUN KOŞULLAR OLUŞURSA BURADA KALMAK İSTERİM"

Siyah-beyazlılara transferinin kendisi için zor olmadığını vurgulayan 24 yaşındaki Fransız futbolcu, "Buraya gelirken tercihimi yapmak zor olmadı. Beşiktaş'ın büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Benim için kriter buydu. Kendimi iyi bir ortamda hissediyorum.Uygun koşullar oluşursa burada kalmak isterim. Şu anda performansımı yüksek tutarak takıma katkı yapmaya odaklandım. Futbol anlamında belli noktalarda kalitem var, gelişim göstermem gereken yerler de var. Bu gelişim için buraya geldim ve önemli bir adım attığımı düşünüyorum" diye konuştu.

"TAKIM İÇİN YAŞAYAN BİR KİTLE VAR"

Taraftarların da Türkiye'ye gelişinde önemli bir etken olduğunu anlatan Rosier, "Çok uzun zaman olmadı ama gerçekten büyük bir taraftar kitlesi var. Takım için yaşayan bir kitle var. Bu da benim motivasyonumu çok yükseltiyor. Türkiye'de futbolun insanların hayatında büyük bir yer tuttuğunu görüyorum. Bu da Beşiktaş'a gelirken benim için önemli bir sebepti. Ligin 21 takımla oynanması bir zorluk oluşturacağını düşünmüyorum. Biz zaten hayatımızı futboldan kazanıyoruz. İyi antrenman yaparsanız çok sayıda maç yapmak zorluk oluşturmaz. Biz de iyi antrenmanlar yapıyoruz ve maçlara hazır çıkacağımızı düşünüyorum" dedi.

"BENİM İÇİN POZİTİF BİR BAŞLANGIÇ OLDU"

Siyah-beyazlı formayla ilk kez sahaya çıktığı Yukatel Denizlispor maçıyla ilgili de değerlendirmelerde bulunan Valentin Rosier, "İlk maçım güzel geçti. Kişisel olarak değil kolektif olarak güzel işler yaptık, önemli bir galibiyet aldık. 10 kişi kalmamıza rağmen 3 puanı kazandık. Denizli maçında kırmızı kart dengemizi bozdu. Maç boyunca çok koştuk ve 3-0'a getirdik. Oyunun sonunda tedirginlik yaşadık ama sonuç çok önemliydi. Orada istediğimiz aldık. Benim için pozitif bir başlangıç oldu. Taraftarlarımız memnun kaldıysa bu beni memnun eder. En iyi performansım diyemem, daha iyisini yapabilirim. Hala geliştireceğim yerler var" ifadelerini kullandı.

"DİJON'DA SOL BEKTE DE OYNADIM"

Sol bekte de görev yapabildiğini ancak sağ bekte oynamayı tercih ettiğini dile getiren genç futbolcu, şöyle devam etti:

"Dijon'da sol bekte de maç oynadım. Bundan rahatsızlık da duymadım. Bana sorarsanız sağ bekte oynamayı tercih ederim. Burada önemli olan takıma katkıyı yükseltmek ve takımın kazanabilmesi. Esas olarak sağ bek oynayan bir oyuncuyum, gerekli durumlarda kanat da oynayabilirim. Mümkün olduğunca yüksek sayıda maç yapıp takıma katkı yapmak istiyorum. Takımda atmosfer gayet iyi, Fransızca konuşan 5 oyuncu var. Takımın geri kalanı ile daha iyi uyum kurmak için İngilizce dersleri almaya başladım. Adaptasyon anlamında epey yol aldık, Fransızca konuşanlarla daha çok iletişim kuruyoruz ama takımın tümüyle güzel bir entegrasyon yakaladım."

"İNSANLARIN DOST CANLISI DAVRANIŞINI GÖRÜNCE ÇOK ETKİLENDİM"

Rosier, Türkiye ile ilgili ilk izlenimlerini aktarırken, "İstanbul'da zorluk yaşadığımı söyleyemem. Belki dil konusu bir zorluk olabilir. Gördüğüm her şey pozitif. Buraya gelene kadar Türkiye ile ilgili pek bir fikrim yoktu. İnsanların dost canlısı davranışını görünce çok etkilendim. Buraya gelen ailem ve arkadaşlarım da bu fikirleri paylaşıyorlar" diye konuştu.

"ÖNCELİĞİM ASİST YAPMAK"

Gol istatistiğini sorun haline getirmediğini söyleyen siyah-beyazlı futbolcu, "Oynadığım pozisyon itibariyle önceliğim asist yapmak. Sahaya çıkarken bugün en iyisini yapayım, takıma katkı yapayım ve asist yapayım diye düşünüyorum. Gol istatistiğini sorun haline getirmiyorum" dedi.

"SAĞLIK DURUMUM İYİ"

Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş'ın bugünkü antrenmanına sakatlığı nedeniyle çıkamayan Valentin Rosier, sağlık durumunun iyi olduğunu vurguladı. Rosier, "Çok ciddi bir şey yok, pazar günü bir sorun oluşturacağını düşünmüyorum" diyerek sözlerini tamamladı.