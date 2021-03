Bilgi İlim Işığında Olur

İnsan için uğrunda yorulmaya, sıkıntı çekmeye değer en hayırlı gaye bilgidir. Bilgi yolunda adanmak, bilgi yolunda ortaya koyulan iradi bir tavra işaret etmekte olup, gönüllü girilen bu yolda gerekirse pek çok dünyevi zevk ve menfaatten mahrum kalmayı, aile ve zorluklara göğüs germeyi gerektirmektedir. Bu bağlamda, sadece dini bilgi ile ulaştıran değil, insanlığa faydalı olan her türlü bilgi ve yönteme götüren yol kıymetlidir.

Esasen insan bilmek ile yücedir, insan bilgisi ile öndedir, ancak bu bilgiyi faydaya ve yararlı işlerde kullanmak önemlidir. İnsanın ruhunu, kalbini doyuracak olan bilgi ile gerçekleşir. İnsanlar güzel ahlak ve davranışlarını bilgi ile düzeltir. Allah’a yakınlaşmak ona içten derin saygı ve sevgi beslemek bilginin en derini ile gerçekleşir, insanoğlu bilmek ile çok şeyleri fark etmektedir yanlış ve hatalardan bilgi ile doğru yola ulaşılabilir. Peygamber Efendimiz ilime önem vermiş bulunduğu şehirleri ilim yaymış peygamberin en güzel özelliklerinden biriside muallim öğreten olmalarıdır.

Rasullullah Efendimiz şöyle buyurmaktadır: “Kim ilim için yola çıkarsa Allah ona Cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler hoşnutluklarından dolayı ilim talebesine kanatlarını serer. Sudaki balıklara varıncaya kadar yer ve gök ehli âlim kişinin bağışlanması için Allah’a yakarır. Âlimin, ibadet edene üstünlüğü parlaklık, görünürlük ve güzellik bakımından ayın diğer yıldızlara olağan üstünlüğü gibidir. Kuşkusuz âlimler Peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın nede gümüş bırakmışlardı; Onların bıraktıkları yegâne miras ilimdir. Dolayısı ile kim onu alırsa büyük bir pay almış olur.” (Tirmizi İlim.19)

Zira bilgi peşinde koşmakta Allah yolunda bir mücadeledir. Allah rasulü ilim için yola koyulan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır. İnsan bilgili bir varlık olarak yaratılmıştır. İnsan diğer canlılardan üstün bir varlıktır. Şöyle ki Kuranı Kerimde ve Allah âdeme bütün isimleri öğretti, sonra eşyayı meleklere gösterdi, eğer sözünde samimi iseniz bunların isimlerini bana söyleyin dedi: Cevap verdiler, sen bütün eksiklerden uzaksın öğrettiğinden başka bizim bir bilgimiz yoktur, şüphesiz her şeyi hakkı ile bilen her şeyi hikmet ile yapan sensin. Bakara 31-32 ayet. Bizler her daim bilgi almaya ve bu bilgi ışığında yaşamaya çalışalım. Okuyup anlayalım, şu zor günlerde ahlakımızı güzelleştirelim, büyüklere saygı küçüklere sevgi gösterelim ve Allah’ın emri üzere yaşamaya çalışalım. Bizlerde Peygamber Efendimizin duasını her daim okuyalım. Allah’ım Huşu duymayan bir kalple, kabul edilmeyen duadan doymayan nefisten ve fayda vermeyen ilimden. Bu dört şeyden sana sığınırım. Selam ve Dua ile.