BİRLEŞMİŞ MİLLETLER

Birleşmiş milletler dünya savaşlarından sonra kurulmuştur. İçeriden ve dışarıdan belli güçlerin birleşmesi ile milyonlarca arazisi olan huzurun, sanatın, kültürün, buluşların yapıldığı, büyük medeniyetin merkezi, karaların, denizlerin hâkimi büyük Osmanlının yıkılışından sonra kurulmuştur.

Dünyada tekrar savaşlar olmasın huzur olsun bütün ülkeler bir topluluk altında sorunlarını anlatsın çözüm üretilsin huzur ve barışın sağlanması ve devamı için kurulmuştur.

Libya’da vs. yerlerde milyonlarca insanın öldürüldüğü, sömürüldüğü, dillerinin değiştirildiği, kültürlerinin değiştiği, sömürü emperyalizme çözüm bulamamış başarı sağlayamamıştır.

Afrika’da gelişmiş ülkelerin sömürdüğü, aç ve açık bırakmasını önleyememiştir. Dur diyememiştir. Birleşmiş milletlere olan güven sarsılmaya başlamıştır. Dünyanın değişik yerlerindeki zülüm feryatlarının ve sömürülerin yapılmasına sadece beyanat verilir duruma gelmiştir.

Abdülhamid Han’ın taş bile vermem dediği Filistin’de insanların insan yerine konulmamasının meşrulaştırmasına bir şey yapamamıştır.

On seneye yakın Kıbrıs’ta Müslümanlara vatanını zindan etme, topyekün ailenin katledilmesinden mallarına el koymalarına, katliama göz yumma ; ne zaman İngiltere ve Türkiye garantörlük hakkını kullanmayı denedi. Birleşmiş milletlerin teşkilatının on yılda dur demediği katliamı, garantörlük hakkını kullanarak vatandaşını kurtarma hayatında ortaya çıkan durduran , Türkiye’ye ambargo koyan yağ, benzinlik kuyruklara vesile olan yokluk ve çaresizlik karşısında devamını sağlayan barışı değil savaşı çıkaran Rumların yanına kar kalmıştır.

Afrika’da Myanmar’da daha bir sürü öldürülen aç açık, zülüm gören, sömürülen, katledilen, insanların sahipsiz kalmasını sağlayan savaşan zemmedenlere dur demesi gerekirken diyememiştir. Daha yeni Myanmar’da bir köy insanları ile birlikte yanmıştır. Çığlıkların sesi insanların yanık kokuları dünyayı kapladığı halde birleşmiş milletlerin ne yaptığı merak ediliyor.

Bir balina için dünyayı ayağa kaldıranlar köpeklerine yedirdiklerinden arta kalanı bile birkaç ülkeye yetecekken , Aylan bebek vatanından kaçarken denize düşen, daha sonra da sahile vuran yavruya sebep olduklarına sahip çıkmayan, görmemezlikten gelen, çocuğu ile sırtında bir lokma ekmek arayan , çaresiz yüreği kan ağlayan babaya çelme takmayı çağdaşlık adı altında elini değil elini uzatana , zulme susan ve seyredenler.

Masa üzerinde cetvelle parçaladığınız ülkelerin sınırlarına şehitlerin kanlarıyla çizen imparatorluğu yok saydınız. Onlara ait ne varsa el koydunuz. Öldürdünüz. Zulmettiniz. Onlarca kutsal sayılan ne varsa cami, mescit, dergah vs. ne varsa yerle bir ettiniz gülerek bir de dünya barışından bahsediyorsunuz.

Dünya yeniden kuruluyor. Kanla kaybettiklerini Azerbaycan’da olduğu gibi geri alıyorlar. Yeter ki biz her şeyin sahibi yoktan var eden Rahman ve Rahim, esirgeyen ve bağışlayalım Allah’tan isteyelim.

Birleşmiş milletler teşkilatı dünyanın bugününü ve geleceğini düşünerek

• Sığınma sorununa köklü çözüm getiren yetkilendirmiş yaptırımı olan

• Mültecilere dünyada oldukları yerlerde veya gittikleri yerlerde insan olduklarını onların da yaşama hakkına destek veren ve yaşama hazırlayan

• Corona 19 virüsünde AB, ABD, vs. gibi ülkelerin insanların ölümlerine engel olması gereken ilaç ve aşıların tamamı kendilerine alması yerine, bu kadar önemli şeyin adil mazlumlara da ulaşacak şekilde programını yapacak ve uygulayacak yere gelmesi

• İslamofobi gibi dünyanın yarısını düşman tehlikesi olarak kabul edenlerin maşası değil dünyayı kucaklayan bir yapıya dönüşecek şekilde yeniden yapılanması

• Senin teröristin benim teröristim adı altında mazlumları birbirine öldürtme oyununa seyir kalma yerine teröre karşı dünyayı yeniden etkili şekilde yapılanmalıdır.

• İklim değişikliği, afetler, yapılan güç destekli yanlış çalışmalara dur diyecek, önlemleri uygulayacak gücü olan bir yapıya gelmesi

• Yeni çağa girerken gelecek günlere dünyayı kim bu hale getirdiyse düzeltilmesi için yeniden yapılanırken dünyada her yerde sözü geçen, uygulayan, adaleti yaygınlaştırıp dünya barışını sağlayan bir yapıda yeniden organize olmalıdır. Yapılanmalıdır.

• Yeni bir savaş çıkıp yeniden kurulmayacağına göre bütün aksaklıklar, yanlışlıklar, masaya yatırılıp dünyayı kucaklayan, barışta adalete etkin, yetkili yeni yapılanmaya hemen başlanmalıdır.

Uçurumun kenarında beklersek topyekûn orman yangınları gibi insanlık zarar görüyor. Huzurun devamı imkanlar adilce ve hakça paylaşılmasına bağlıdır. Sadece insanlar değil bütün canlılar, çiçekler, hayvanlar, vs. hepsinin yaşayacağı bir dünya düzeni tasarlanmalıdır. Bütün kıtaları, devletleri, bütün insanları, inançlarından, ırklarından dolayı ayrım yapmadan kucaklayan etkili ve yetkili dünyanın yarısı islamofobi adı altında ayırmayan eşit şartlarda dünyayı ve dünya insanının tamamını kucaklayan yeni bir yapı ancak çözüm üretebilir. Etkili olabilir.