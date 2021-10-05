Kürt Kardeşlerimizin Sorunu Vardır, Çözümü İse

Yıllardır bir takım çevreler Kürt sorunu ile yatarlar, kürt sorunu ile kalkarlar. Ama hiç kimse bu sorunlar şunlar şunlardır, çözümü ise şudur şudur dememiş, ortaya somut bir şey koyamamışlardır. Hatta kendisini Kürt kardeşlerimizin temsilcisi olduğunu iddia eden HDP’nin Meclis konuşmalarına ve son yayımladıkları, “Tutum belgesi”ne baktığımızda Kürt sorunundan bahsederler ama net bir şey ortaya koymamışlardır. Çünkü onların beyinlerinin arkasında başka hainlikler var.

HDP nin kafasının arkasında ki, "Kürt Sorunu" ve çözümü; Anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi (ki bu maddelerin değiştirilmesi teklif dahi edilemez.)Doğuda, Marksis-Leninist bir Kürt Devleti kurmak, Türkiye'yi 25 eyalete ayırmak, ana dilde yani Kürtçe eğitim olmasıdır. Görüldüğü gibi bunların hepsi üniter devlet yapımızın yıkılması ile ilgilidir. Bunlar ayrıca PKK’nın istekleridir. Yani PKK’nın hedefi, HDP’nin hedefidir. HDP dolayısı ile PKK ya göre de bunlar gerçekleşmediği sürede de Kürt sorunu hiçbir zaman çözülmüş olmayacaktır.

Bunun dışında, Kürt kardeşlerimizin sosyal hayatta varlıklarını devam ettirebilmeleri için Kürt sorunu olarak ortaya koyacakları her hangi bir argüman varsa buyursun söylesinler. Sadece onlar değil, Türkiye'de Kürt sorunu vardır diyenlerde ne demek istediklerini açık net bir şekilde ortaya koymalıdırlar.

Örneğin bizde aynı başlığı attık, Kürt sorunu vardır dedik. O zaman bizde ne demek istediğimizi açık net bir şekilde ortaya koyalım.

Bir soru ile başlayalım sorunu anlatmaya; Temelleri 1973 de atılıp 1978 de kurulan PKK terör örgütünün ilk katlettikleri, yani ilk kurbanları kimlerdir? PKK’nın elinde 1978 den 2020 yılana kadar katlettiği yaklaşık resmi - sivil 15 bin kişinin kanı vardır. Katledilen Sivillerin çok büyük bir kısmı ise Kürt kardeşlerimizdir.

Örnek mi istiyorsunuz? 1987 yılı Pınarcık katliamını hatırlayın. Katliamda, 16’sı bebek ve çocuk, 6 sı kadın toplam 30 kürt vatandaşımız katledilmiştir. Kılıçkaya Köyü, Milan mezrası ve Taşköyü Behmenin Mezrasında da yine başta bebekler, çocuklar ve kadınlar acımasızca, canice PKK tarafından katledilmiştir. Ve Başbağlar katliamı; 28 kişi kurşuna dizilerek 5 kişide yakılarak katledilmiştir. Yolalan, Savur, Hamzalı katliamlarında da çoluk çocuk demeden Kürt kardeşlerimiz tarihin gördüğü en vahşi katliamlara kurban gitmişlerdir. Yani PKK; çocuk katilidir, bebek katilidir, masum insanların katilidir.

Bu katliam zincirini uzatabiliriz. Bunlar herkesin malumu sadece yeri gelmişken hatırlatalım unutulmasın dedik. Peki, başka ne diyoruz,

KATİL PKK

Yolların, inşaat alanlarının, barajların, elektrik santrallerinin yani yatırımların yakılmasına, yıkılmasına, okulların açılmamasına, buralarda çalışanların şehit edilmesine, TC’nin eğitimini almayın diye çocukların okullara gönderilmesinin engellenmesine, bu anlamda okulların yakılması ve öğretmen katliamlarına değinmiyoruz bile…

PKK eşittir; acı, kan, gözyaşı, zulüm ve katliamlardır.

Peki, bitti mi? Tabi ki hayır!

Diyarbakır annelerini dinleyin! Kürt sorununu anlatsınlar size. Evlatlarının nasıl dağ kaçırıldığını, kandırıldığını, devlete nasıl düşman hale getirildiklerini, evlatlarını geri istediklerini anlatsınlar sizlere. Tabi yüreğiniz yetiyorsa dinlersiniz!

Bir kere, bir kere olsun başta HDP olmak üzere, Kürt sorunu var diyenler, bunları dile getirip işte, "KÜRT SORUNU" budur dediler mi?

Kürt sorunu var diyenler, bu sorunu tanımlayın bakalım nelermiş bizde öğrenelim. Bakın biz tanımladık.

Kürt kardeşlerimizin en büyük sorunu PKK’dır.

YANİ KÜRT SORUNUNUN ADIDIR PKK

Aksini söyleyen bir adım öne çıksın! Çıksın da bu millet hainleri de, vatanseverleri de görsün hafızasına yazsın.

Şimdi HDP’yi meşrulaştıranlar veya meşrulaştırmaya çalışanlar, unutmayın bunu yaptığınızda, elinizde Kürt kardeşlerimizin, masum bebeklerin, çocukların, öğretmenlerin, güvenlik güçlerimizin, şehit olan evlatlarımızın, diğer sivil vatandaşlarımızın kanları olacaktır. Bunu sakın unutmayın! HDP hala sorunun çözüm yeri olarak bebek katilini gösteriyorsa varın gerisini siz düşünün...

Koltuk sevdası için, HDP ye dolayısı ile PKK ya destek çıkanlar, çirkin siyasetinizle nelere çanak tuttuğunuzun sizde farkındasınız. Üç maymunu oynuyorsunuz. Bu millet bunun hesabını size soracaktır. Siz size göre dünyanın en akıllı en zeki insanları, karşınızdakiler ise, hiçbir şeyden anlamayan, aptal, geri zekâlı!

Evet Kürt kardeşlerimizin sorunu vardır, sorun adını, PKK’dır. Sorunun çözümü ise; PKK’nın bitirilmesidir.

Bu ülke; Kürt'ü, Türk'ü, Laz'ı, Çerkez'i, Abaza'sı ve diğer bütün renkleri ile kardeştir. Bu kardeşliği bozan, fitne ateşini yakan, kalleştir, haindir, alçaktır…

İsmet Taş - İç Anadolu Birliği Genel Başkanı

Dünya Muhabirler Birliği Türkiye Başkanı