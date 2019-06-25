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Bitlis'te sürülerin tozlu yolculuğu başladı

Her gün binlerce koyunu sürüler halinde köye getiren çobanlar, süt sağımından sonra Nemrut Dağı eteklerine doğru 7 kilometrelik tozlu yolu aşıyor.
Bitlis'te sürülerin tozlu yolculuğu başladı

Bitlis’in Tatvan ilçesine bağlı Kıyıdüzü’ndeki çobanlar, binlerce koyunu tarlalara ekilen buğdaylara ve ekinlere zarar vermemesi için toprak ve tozla kaplı vadiden götürmek zorunda kalıyor.

Çobanlar ve koyun sürüleri, günde 2 defa Nemrut Dağı’na gidiş geliş yaparak yaklaşık 15 kilometrelik tozlu yolu yürümüş oluyor.

Koyun sürülerinin tozlu yolda ilerleyişi, çoban ve koyunları zorlarken gün batımına doğru oluşan kızıl renkler ise seyri doyumsuz görüntüler ortaya çıkarıyor.

"600 HAYVANIMLA 15 KM YOL YAPIP NEMRUT'A GİDİYORUM"

Tatvan’a bağlı Kıyıdüzü köyünde çobanlık yapan Kutbettin Kaya, “Ben Kıyıdüzü köyünde hayvancılık yapıyorum. Bende 600 tane hayvan var. Ben 15 kilometre Nemrut Dağı’na gidiyorum, 15 kilometreden sonra geri dönüş yapıyorum.” dedi.

 

"EKMEĞİMİZİN PEŞİNDEYİZ"

Çoban Murat Alican ise Kıyıdüzü köyünde çobanlık yaptığını belirterek, “Biz mecburen 15 kilometre yol yürüyoruz Nemrut’a gitmek için, koyunları otlatmak için. Ekmeğimizin peşindeyiz. Biz mecburen bu tozlu yolu kullanmalıyız. Yani ekinlere, buğdaylara, köylülere zarar vermemek için mecburen bu tozlu dereyi kullanıyoruz. İnşallah 15 gün sonra ekinler kalkınca bizler de artık dereden tepeden giderek bu tozlu yoldan kurtuluruz ve rahat ederiz.” ifadelerini kullandı.

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