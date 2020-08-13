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Bostancı Sahili'nde atlı birliklerden koronavirüs denetimi

KADIKÖY Bostancı Sahili'nde Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'ne bağlı atlı polisler ve Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri koronavirüs denetimi yaptı. Ekipler, vatandaşları sosyal mesafe kuralına uymaları ve maske takmaları konusunda uyardı.
Bostancı Sahili'nde atlı birliklerden koronavirüs denetimi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü Atlı Birlik Grup Amirliği'ne bağlı atlı polisler ve Toplum Destekli Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler, Kadıköy Bostancı Sahili'nde denetim yaptı. Sahil şeridi boyunca devriye gezen ekipler, asayiş kontrolleri yaparken ayrıca sosyal mesafeye uymayan ve maske takmayan vatandaşlara uyarılarda bulundu.

ATLI POLİSLERE YOĞUN İLGİ

Sahilde yürüyüş ve piknik yapan İstanbullular, atlı polislere yoğun ilgi gösterdi. Çocuklar ve aileleri hem atları sevdi, hem de bol bol fotoğraf çektirdi.

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