Ciğerlerimizi Yakanların, Ciğerlerini Sökün!

Türk milleti son bir haftadır peşi sıra yakılan ormanlarını kurtarmak için insanüstü bir mücadele veriyor. Her türlü adiliğin, kalleşliğin, hainliğin müsebbibi olan PKK, korkaklığın da kitabını da yeniden yazıyor. Şerefli Türk ordusunun karşısına çıkamayacak kadar korkak, şehirde polisimize ateş edip, kaçarken kadın fistanı giyecek kadar alçak, şeref ve haysiyet kavramlarından fersahlarca uzak, emperyalizmin beslemesi hain bir terör örgütünün son çırpınışlarını görüyoruz. Bu millet bunu da atlatır, yaralarını sarar ama ilelebet yaşamaya cehd ettiği Anadolu’nun aziz toprağı üstünde birinize bile hayat hakkı tanımaz. Teröre ve teröriste geçit vermez.

Benim bu yazıyı kaleme aldığım an itibariyle yapılan son resmi açıklamaya göre; “son 6 günde 32 ilde 152 yangın kontrol altında, 6 ilde 11 yangın devam ediyor.” İnşaallah devletimizin ve milletimizin ortak seferberliğiyle buralarda ki yangınlarda bir an önce sönecektir. Ancak dost acı söyler misali buradan ifade etmemiz gereken birkaç hususu da söylemek istiyorum. Ülkemiz, maalesef birçok meselede olduğu gibi orman yangınları konusunda da nitelikli bir hazırlığa sahip değilmiş. Yüzde 28’i ormanlarla kaplı bir memleketin orman yangınları hususunda derinlemesine tedbirleri olmaması düşünülemez. Havadan müdahale hususundaki eksikliğimizi bölge insanının büyük gayreti ve itfaiyecilerimizin büyük mücadeleleriyle kapatmaya gayret ediyoruz. Ancak havadan etkin müdahalenin yangının süresini kısaltmada oynadığı büyük rol bize gösteriyor ki yangınla mücadelede iyi bir hava filosunun olması elzemdir. Türkiye depremden, sele, heyelandan, orman yangınlarına bir afet ülkesi olduğundan afetlere erken müdahale ve can kaybımızı en aza indirmek açısından en etkin tedbirleri almak mecburiyetinde… Ciğerlerimizin yandığı bu hazin olayın sadece orman yangınları değil tüm afetlerle mücadele anlamında bize ders olması gerekmektedir.

Bu olayda da bir kez daha malumun ilanı olduğu üzere; yangınlar için tek kelime söylemeyen HDP terör örgütünün siyasi uzantısı, meclise uzanan koludur. Artık bu kolu da kesmenin vakti gelmiştir. Her türlü hainliğin sözcülüğüne soyunan HDP bir an önce kapatılmalı, Anayasa Mahkemesi milletin vicdanında oluşmuş hükmü açıklamalıdır.