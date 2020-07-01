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Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor

Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ertelenen Çin Süper Ligi'nin 25 Temmuz'da başlayacağı duyuruldu.
Çin Süper Ligi 25 Temmuz'da başlıyor

Çin Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını sebebiyle 22 Şubat'taki sezon açılışı ertelenen Çin Süper Ligi'nin 25 Temmuz'da start alacağı belirtildi.

Karşılaşmaların Suzhou ve Dalian şehirlerinde oynanacağı kaydedilirken, müsabakalara seyirci alınıp alınmayacağı konusunda ise bilgi verilmedi.

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs nedeniyle ülkede 83 bin 534 kişi hastalığa yakalanırken, 4 bin 634 kişi de hayatını kaybetti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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