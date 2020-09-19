Çocuklar Üzerindeki İnternet Bağımlılığı

Bilgisayar oyunları can almaya devam ediyor. Özellikle gençlerin neredeyse bütün zamanlarını ayırdığı online oyunlar bilinçaltına etki ederek onları kötü sonuçlara sürüklüyor. Bu oyunlar yüzünden her yıl yüzlerce çocuk

Bakırköylük oluyor ve bazıları da intihar ile sonuçlanıyor. Son derece hızlı bir şekilde ilerleyen, neredeyse her çocuğu etkisi altına alan bu oyunlardan çocuklarımızı nasıl korumalıyız? Çocuklarımızın bağımlı olduğunu nasıl anlarız? Bu yolda nasıl bir çözüm geliştirmeliyiz? Bütün bu sorular aileler için kötü duygular yaşatmış olsa da elinde telefon, tablet, bilgisayar olmayan çocuk sayısı oldukça az.

İnternet bağımlılığı pek çok kötü alışkanlıkla aynı etkileri göstermektedir. Bir alkol, uyuşturucu bağımlısı nasıl etkileniyorsa bir çocuk da internet bağımlısı olmaktan aynı derecede etkilenir. Günümüzde pek çok oyun ile çocuklarımızın beynini yıkayarak onları intihar gibi kötü sonuçları sürükleyen oyunlar, Mutlu, Mavi Balina, Momo ve şimdilerde ise Gangster oyunları. Bu oyunların ortak özelliği çocukları olumsuz etkileyerek şiddete yönlendirmeleridir. Bir çocuk neden şiddete başvursun? Aileler yaramazlık yapmasın, uslu dursun da bende komsularımla rahat dedikodu yapabileyim diye eline verdikleri tablet, telefonlardan medet umarken çocuklarının nasıl kötü bir oyunla karşı karsıya kaldıklarının farkında değiller. Bu bir çare değil. Geleceğimizin bekçileri çocuklarımız için daha makul çareler bulmalı, onların bu denli kötü oyunlarla beyinlerinin yıkanmasını engellemeliyiz.

Peki, çocuklarımızın bağımlı olduğunu nasıl anlarız? Bu konuda pek çok araştırma mevcut olmasına rağmen millet olarak yeterli bilgiye sahip değiliz. Çocuklarda öfke patlamaları, beklenmeyen hareketler, konuşmalar, içine kapanma, iştahsızlık, gerginlik gibi belirtiler ile kendini göstermektedir. Gözlemlemeniz sonucunda böyle belirtilere rastladıysanız işin ciddiyetinin farkına varmalısınız. Bu oyunlar bu etkilerin yani sıra özgüven eksikliği, empati kuramaması, şiddete yönelme, kontrolsüz güç gibi etkileri de beraberinde getirmektedir.

Çocuklarınıza güzel, sağlıklı bir gelecek vermek istiyorsanız bu konuda mutlaka sınırlandırma yapmalısınız. Çocuğun eline sınırsız internet vermek demek, gecenin bir yarısında tek başına sokağa bırakmakla aynıdır. Oyunları siz seçin. Günlük koyduğunuz limit doğrultusunda telefon verin. Gireceği sitelerden haberdar olun. En önemlisi çocuklarınızla sohbet edin. Eline telefon vermek çocuğu oyalamak için bir çare olmamalı. Onlarla yapacağınız sohbet, onlara ayırdığınız zaman her ikiniz içinde mutlulukla taçlanacaktır.

Sağlıklı güzel yarınlara...