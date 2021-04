Cömertlik Gönülden Vermek

Mümin her şeyden önce Allah’ın rızasını arayan her şeyden çok Allah’a güvenen ve sadece ona boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir, serveti onu o kadar müstağni kılar ki her şeye muhtaç olmadığını hatta Allah’a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder.

Allah muhafaza buyursun, malını mabut edinir malım malım der durur, hal bu ki Peygamberimizin ifadesi ile insanın yiyip tükettiği, giyip eskittiği ve sağlığında tasarruf edip ahirette karşılığını almak üzere önden gönderdiğinden başka malı mı vardır? Ne yazık ki cimri insan bu durumun farkında bile değildir.

Onun bu ruh hali Allah’a güven duygusunu imanını zedeler. Bunun içindir ki Peygamberimiz bir insanın kalbinde cimrilik ve iman asla bir arada bulunmaz. İnsanın farklı özellikleri vardır insanlar bu özellikten sakınmalı verdiğin malı canı gönülden vermeli ve malını infak etmelidir. İnsan malının delisi olmamalı her şeyimizin Cenabı Allah’a ait olduğunu bilmeliyiz. O ol derse olur olma derse olmaz her şey onun elindedir. Cömertlik ise karşılıksız ikram etmektir, cömertlik paylaşmaktır, sevgiyi şefkati, bilgiyi, zamanı, serveti, paylaşabilmektir. Kalbinde sevgiden eser olmayan neyi paylaşabilir.

Paylaşmak malının çoğalmasına rızkın artmasına sebep olur, paylaştıkça çoğalan mal varlığıdır. Peygamber Efendimiz (S.A.V) cimri ile Allah yolunda harcama yapan kimsenin hali üzerinde demirden birer zırh bulunan iki adamın haline benzer; Cömert olan bir hayırda bulunmaya niyet ettiğinde üzerindeki zırh öyle genişler ki önceki dar halinden kalma izler bile silinir gider, cimri bir hayırda bulunmak istediğinde ise adeta üzerinde ki zırh büzüşür, elleri köprücük kemiklerine yapışacak gibi sıkışır ve zırhının her halkası yanında ki halkayı sıkıştırır buyuruyor. Peygamber Efendimiz buyurduğu gibi cimri ve cömert arasında ki fark böyle açıklanmıştır. İnsanlar da bu örnekten ders çıkarmalı her zaman kendini düşünmemeli ve bir başkasının nasıl olduğuna bakmalıdır.

Cömert olup Allah’ın rızasını kazanmaya gayret göstermelidir. Müslüman her şeyin gerçek sahibinin ve malikinin Yüce Allah olduğunu onun mülkünü dilediğine verip dilediğinden çekip aldığını, cimrilikle Rabbinden uzaklaştığını fark edebilmeli. Cömert Allah’a yakın cennete yakın, insanlara yakın ama cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah’tan uzak, cennetten uzak ama cehenneme yakındır. Yaptığımız işlerden Yüce Allah’ın rızasına nail olabilmek duası ile.