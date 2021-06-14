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Çorum'da satranç şampiyonası heyecanı

Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası final müsabakaları Çorum'da başladı. Kentteki bir otelde başlayan şampiyonada, 32 sporcu derece almak için hamle yapıyor.
Çorum'da satranç şampiyonası heyecanı

2021 Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası final müsabakaları 7 bin yıllık tarihi bir medeniyete ev sahipliği yapan Çorum'da başladı. Şampiyonanın başlaması nedeniyle Çorum Müzesi'nde tören düzenlendi. Hititlere ait binlerce yıllık tarihi eserlerin sergilendiği müzede iki sporcu, temsili hamle yaparak şampiyona müsabakalarını başlattı. Törene Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, Hitit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ali Osman Öztürk, Belediye Başkan Yardımcısı İsmail Yağbat, Kültür ve Turizm İl Müdürü Sümeyra Şengül, Çorum Müzesi Müdürü Metin Demirci ve sporcular katıldı.

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“ÇORUM SEVGİNİN, BARIŞIN ŞEHRİ“
Çorum Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, kent müzesindeki açılış töreninde yaptığı konuşmada, Satranç Federasyonunun koronavirüs sürecinde ilk yüz yüze yaptığı organizasyon için Çorum'u tercih etmesinden büyük bir kıvanç duyduğunu belirtti. Dünyanın merkezi olarak olan bilinen Çorum'un barışın, sevginin, kardeşliğin şehri olduğunu kaydeden Aşgın, "Binlerce yıllık Hitit medeniyetinin ev sahibi bu şehirde önemli spor organizasyonları yaptık. Spora ve sporculara destek veriyoruz Bu kapsamda 16 yaş altı dünya satranç olimpiyatlarını da ilimizde gerçekleştirdik. Yeni organizasyonların da heyecanını duyuyoruz" dedi.

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“500 LİSANSLI SPORCU KAZANDIRDIK”
Çorum'da lokal satranç turnuvaları da yapıldığını dile getiren Aşgın, ayrıca Çorum Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü bünyesine 500 civarında lisanslı sporcu kazandırıldığını belirtti. 

“GURUR DUYUYORUZ”
Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay da açılış töreninde yaptığı konuşmasında Arzum Türkiye Kadınlar Satranç Şampiyonası'nın, federasyonun faaliyet programının en prestijli organizasyonlarından biri olduğunun altını çizdi. Çorum Belediyesi’nin spora ve sporculara verdiği destekten ötürü teşekkür eden Tulay şunları söyledi: "Yıllardan beri 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü içine alan haftada bu turnuvayı planlamaya çalışıyoruz. Geçtiğimiz yıl 8 Mart'ta kapanış törenini yaptık ve arkasından sportif faaliyetlerin ertelenmesi kararlaştırıldı. O zamana kadar çok aktif bir federasyon olduk ancak özellikle salgın döneminde dijital dünyaya çabuk entegre olmamız dolayısıyla birçok federasyon içinde en başarılı federasyon olarak anılıyoruz. Bundan dolayı da gurur duyuyoruz" 

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“TÜRKİYE ŞAMPİYONU BELİRLENECEK”
"Şu an geçen yılın şampiyonu, seçilerek gelen diğer sporcularımız ve yarı finale kalan sporcularımızdan oluşan 32 kadınımızla bugün Türkiye satranç şampiyonunu belirleyeceğiz. Güzel bir turnuva olacağına eminim çünkü çok güzel bir mekanda, çok güzel bir ortamda, böylesine güzel günde başlıyoruz. Çorum'da 2013 yılındaki ilk organizasyonumuzda 'Acaba buraya niye geldik' diye düşünenler olmuştu. Ancak daha sonra insanlar 'bu yıl Çorum'da organizasyon yapacak mıyız?' diye sormaya başladı. Sporcularımıza başarılar diliyorum."

32 SPORCU HAMLE YAPIYOR 
Şampiyonada geçen yılın şampiyonu, Elo sıralamasından gelen sporcular ve yarı final heyecanından finale kalan sporcular olmak üzere toplam 32 sporcu hamle yapıyor.

OSMAN AKDOĞAN/İLKSAYFA-

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