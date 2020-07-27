  • BIST 1.199
  • Altın 427,734
  • Dolar 6,8445
  • Euro 8,0468
  • Ankara 36 °C
  • İstanbul 29 °C
  • İzmir 32 °C
  • Konya 34 °C
»

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir Futbol Kulubü heyetini kabul etti

Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Medipol Başakşehir Futbol Kulubü heyetini kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'de 2019-2020 sezonu şampiyonu Medipol Başakşehir'in Başkanı Göksel Gümüşdağ ile teknik heyet ve futbolcuları kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki kabul, basına kapalı gerçekleştirildi. Gümüşdağ ve futbolcular Cumhurbaşkanı Erdoğan'a üzerinde ismi yazılı olan 12 numaralı formayı hediye etti.

Erdoğan, kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular, şampiyonluk kupası ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kabulde, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir ile İletişim Başkanı Fahrettin Altun da yer aldı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • TFF 1. Lig'e çıkacak son takım yarın Antalya'da belli olacak27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48
  • İtalya Serie A'da şampiyon Juventus27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:48
  • Turgutluspor TFF 2. Lig'e yükseldi27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:47
  • Medipol Başakşehir şampiyonluk kupasını kaldırdı27 Temmuz 2020 Pazartesi 11:45
  • Süper Lig'de Hes Kablo Kayserispor ve BtcTurk Yeni Malatyaspor küme düştü26 Temmuz 2020 Pazar 09:39
  • Beşiktaş sezonu 3. sırada tamamladı26 Temmuz 2020 Pazar 09:39
  • Fenerbahçe sezonu galibiyetle kapattı26 Temmuz 2020 Pazar 09:38
  • Şampiyon Medipol Başakşehir sezonu Kasımpaşa maçıyla kapatacak25 Temmuz 2020 Cumartesi 11:02
  • Hakan Çalhanoğlu'nun golü Milan'a yetmedi25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:17
  • Antalyaspor sezonu 45 puanla tamamladı25 Temmuz 2020 Cumartesi 09:15
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti