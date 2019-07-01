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Diagne transferinde bunu kimse beklemiyordu

Suudi Arabistan hükumetinin astronomik transferlerle ilgili başlattığı soruşturmaya dahil olan Al Nasr kulübü, Mbaye Daigne transferi için Galatasaray'dan süre istedi.
Diagne transferinde bunu kimse beklemiyordu

Galatasaray'ın bomba transferlerini yapmak için satışını beklediği Mbaye Diagne konusunda beklenmedik pürüz ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar'ın Al Nasr ile 15 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardığı belirtilmişti. Ancak beklenmedik gelişme sonrası transfer sürecinin uzayacağı ifade edildi.

Suudi Arabistan kulüplerinin son dönemde yaptıkları astronomik transferler sonrası hükumetin soruşturma başlatma kararı aldığı ve Al Nasr'ın da bu soruşturmaya dahil olduğu öğrenildi. Al Nasrlı yöneticiler devam eden soruşturma nedeniyle de transferini düşündükleri oyuncularla ilgili görüşmeleri bir süreliğine askıya aldılar.

Soruşturmanın 1 hafta kadar süreceği öğrenilirken, Al Nasrlı yöneticiler, Galatasaray'dan süre istediler. Sarı-Kırmızılılar da bu gelişmenin ardından Suudi Arabistan kulübünün bu soruşturmayı hasarsız bir şekilde atlatması için beklemeye başladı. Diagne ile ilgilenen bir diğer kulüp olan Al Shabab da soruşturma geçiriyor.

KAYNAK: STAR

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