Dik Durun!

Salgın döneminde virüs riskini en aza indirebilmek için “hayat eve sığar” dedik ve kendimizi karantina altında tuttuk.

Evden çalıştık, tüm işlerimizi evden hallettik.

Biraz sıkıcı ve zordu ama “bugünler de geçer” diyerek sabrettik.

Hayatı eve sığdırınca ister istemez hareketsiz kaldık.

Peki hareketsiz kalmak sağlımızı ne yönde etkiledi?

Geçtiğimiz günlerde Fizyoterapist Semra Karakuş ile haber yapmak için bir araya geldim.

Semra Hanım, omurga sağlığımız için nasıl oturmamız gerektiği başta olmak üzere hareketsizliğin olumsuz sonuçlarıyla ilgili önemli bilgiler paylaştı.

Karantina günlerinde hareketsiz kalınmasından dolayı omurga probleminin arttığına dikkat çeken Karakuş, "Biz ne kadar hareketsiz kalırsak kaslarımız o kadar güçsüzleşiyor ve omurgamız o denli etkileniyor. Çünkü iskeletimizi dik tutan şey kas gücümüzdür” dedi.

Kaykılarak oturmanın tehlikeli olduğunu söyleyen Karakuş, şunları kaydetti: “Kaslarımızı doğru güçlendirirsek ve doğru kullanırsak ancak o düzgünlük sağlanır. Uzun süre özellikle kaykılarak oturmak çok tehlikeli! Çünkü uzun süre oturmak ve yanlış pozisyonda oturmak hep boyun, sırt ve bel ağrılarına, omurga deformatilerine, bel ve boyun fıtığına neden oluyor. Hasta olarak özellikle bize öğrenciler geliyor, masa başında, bilgisayar başında uzun süre oturanlar geliyor."

Evet hareketsiz kalmak, duruşa dikkat etmemek sağlık problemlerine neden olabiliyormuş!

Semra Hanımın salgın döneminde özellikle çocuklarda omurga sorununun arttığına dikkat çekti ve kendisine tedavi için çok sayıda çocuğun geldiğini aktardı.

Gelecek nesillerin sağlığı için ve kendi sağlığımız için bu konuda daha çok bilgilendirmeye gerek olduğunu düşünüyorum.

Koronaya karşı bilgilendirmeler yapılırken bu konuda da paylaşımlar yapılmalı.

İnsanlara ilginç gelecek ama herkese doğru oturuş konusunda eğitim verilmeli.

Omurga sorununun bel ve sırt ağrına neden olduğunu bilerek hareket etmekte fayda görüyorum.

Sağlıklı günler için lütfen duruşunuza dikkat edin!