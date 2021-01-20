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Eczacılara aşı uygulaması yarın başlayacak

Türk Eczacıları Birliği (TEB), eczane ve ecza deposu çalışanları ile eczacılık fakültelerinin stajyer öğrencilerinin aşılanmasına en geç yarın itibarıyla başlanacağını duyurdu.
Eczacılara aşı uygulaması yarın başlayacak

Türk Eczacıları Birliği'nden (TEB) yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 Aşılama Programı'na dahil edilmek üzere birlik tarafından ilaç ve eczacılık hizmetinin sunulmasında görev alanların 15 Ocak'ta Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Başkanlığına bildirildiği ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı ile görüşmelerin devam ettiği belirtildi.

Sağlık Bakanlığı ile bugün de görüşmelerin gerçekleştirildiği ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Görüşmeler sonucunda birliğimiz tarafından iletilen sorumlu müdür (depo ve eczane), ikinci eczacı, yardımcı eczacılar, eczane çalışanlarımız, hastane dışında çalışan kamu eczacılarımız, Bölge Eczacı Odası çalışanlarımız, Türk Eczacıları Birliği ve Yurtdışından İlaç Temin Birimi personelimiz, eczacılık fakültelerimizin stajyer öğrencileri için sisteme giriş işlemlerinin Bakanlık tarafından devam etmekte olduğu, tamamlanacak işlemler doğrultusunda, aşılama işlemlerine en geç yarın itibarıyla başlanacağı ve 15 gün boyunca Kovid-19 aşısı yaptırabilecekleri bilgisi alınmıştır."

Kaynak: Haber Kaynağı
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