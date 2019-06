İnsan her yaşta her çağda ve her konuda edep ve hayâ ’ya muhtaçtır. Edep toplumu düzelten insanlığı bir arada saygı ve sevgi ile yaşamaktır. Edep ve güzel ahlak bir bütün olup yaşadığımız toplumu düzenleyen iyiyi ve kötüyü ayırt etmemizi sağlayan insanlara, çocuklara her türlü varlığı incitmeden yaşamaktır.

Edep her konuda kendimizi koruyan dilimizi, elimizi, gözümüzü bütün bedenimizle haramdan, yalandan, gıybetten, iftiralardan sakınmamızdır. Bizler güzel ahlak ve edep üzerine yaşarsak yaşadığımız toplum daha güzel olacak, insanlar birbirlerine güvenilir olacaktır.

Ahlakımız Peygamber Efendimiz (S.A.V) ahlakı gibi olursa örneğimiz Peygamberimiz (S.A.V) olursa toplum düzelecek ve daha huzurlu ve mutlu bir toplum olacağızdır. İnsanlar ne kadar çok dünyevi şeylere meyil etseler de hakikat Allah’ın bizlere vermiş olduğu güzel ahlak, edep ve terbiyeden geçmektedir.

Peygamber Efendimiz (S.A.V) bir gün ashabına “Allah’tan hakkıyla hayâ ediniz” buyurdu. Ashap: “Ya Rasulullah biz zaten Allah’tan hayâ ediyoruz. Elhamdülillah” şeklinde karşılık verdi. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz şöyle buyurdu: “Hayâ sadece sizin anladığınız manada değildir. Allah’tan hakkıyla hayâ etmek bütün organları her türlü günah ve haramdan korumaktır.” Dünyanın geçici nimetlerine aldanmamaktır. Ölümü ve ölümden sonra ki hayatı asla unutmamaktır. Bizler her halimize edep ve hayâyı elden bırakmamalıyız, büyüğümüze saygılı küçüklerimize ise sevgili olmalıyız. Taş bağlamış gönüllerimizi sorgulamalıyız. Toplumu ancak bizler el ele verirsek düzeltebiliriz.

Yaşadığımız dünya her haliyle nefret ve kin olma yolunda herkes birbirine zarar veriyor, çocuklar kaçırılıyor, Bizler bilinçli davranırsak bu toplum inşallah düzelecektir. Edep ve haya insanın nefsini terbiye etmesi kendini ve haddini bilmesidir. Bizlerde haddimizi bilen hayırlı ümmetlerden olalım. Peygamber Efendimiz (S.A.V) bizden razı olduğu ümmetlerden eylesin. Haya ve Edebi elden bırakmayalım. Selam ve Dua ile.