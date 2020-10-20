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Edremit'te, sazlık alanda yangın

BALIKESİR’in Edremit ilçesi Dalyan mevkiindeki sazlık alanda yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangın, güçlükle kontrol altına alındı.
Edremit'te, sazlık alanda yangın

Edremit ilçesine bağlı Altınkum Mahallesi Dalyan mevkiinde bulunan Edremit Tarıma Dayalı İhtisas Sera (Süs Bitkileri) Organze Sanayi Bölgesi’nin de kurulacağı sazlık alanda akşam saatlerinde bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine Balıkesir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı Edremit Grup Amirliği’ne bağlı ekipler sevk edildi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen yangına müdahale eden ekipler, alevleri güçlükle kontrol altına aldı. İtfaiye ekiplerinin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı.

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