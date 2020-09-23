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Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

ELAZIĞ'da, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen kazada 2'si çocuk, 5 kişi yaralandı.
Elazığ'da otomobil şarampole devrildi: 5 yaralı

Kaza, akşam saatlerinde Elazığ-Diyarbakır kara yolunun 18'inci kilometresinde meydana geldi. Oktay Karaoğlan'ın yönetimindeki 23 EC 563 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak, şarampole devrildi. Kazada, otomobildeki 2'si çocuk 5 kişi yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen sağlık görevlilerince yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye götürüldü.

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