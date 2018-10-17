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Elektrik Kesintisi 19 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 19 Nisan Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 19.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 19 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.04.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 19 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

19 Nisan 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: KALYON
10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: DİK

 

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI MAHKEME - Sokak: KÖY HİZMETLERİ
09:30 - 10:30 saat aralığındaBelde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:

 

Bala Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

 

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAKÖY K.Y.K.SERP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3346
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3363
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3408
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: OKANLIDERE MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4897
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4975
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4860
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4865
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4871
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 5009
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: TÜRKKONUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: IŞILTAN KON. YAP KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: DODURGA MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: YEŞİLPARK SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: ÇINARCIK MÜJDEEVLER SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: KAÇKAR KARDELEN SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: YED SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: 51 ADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: MELİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: ODABAŞI

 

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

10:30 - 13:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1001
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KARATUZ

 

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİOSMANPAŞA - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 914
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 928
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 931
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 932
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 927
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: OĞUZ KAĞAN USTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 933
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 930
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 948
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 829
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 940
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: OĞUZ KAĞAN USTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: ŞEHİT SELAMİ ATABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 833
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 837
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 834
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 914
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 835
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 832
12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ ZIRVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK - Sokak: SOĞULCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÖRENÇARŞAK - Sokak: AKÖRENÇARŞAK

 

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMİL OCAK - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 39
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 50
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 60
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 31
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: DR.BESİM ÖMER

 

Mamak Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALKİRAZ - Sokak: GAZİLER
10:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 557
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 561
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 564
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 562
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 563
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 560
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 565
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 559
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 566
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 569
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 558
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 556
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 570
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 555

 

Polatlı Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI - Sokak: SİNANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UZUNBEY
Belde/Köy: UZUNBEY - Mahalle:
10:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADATOPRAKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADATOPRAKPINAR - Sokak: ADATOPRAKPINAR
Belde/Köy: ADATOPRAKPINAR - Mahalle:

 

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 10:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI YAHYALAR - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 296
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 325
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 328
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 329
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 330

 

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