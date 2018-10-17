Elektrik Kesintisi 19 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 19 Nisan Pazartesi Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 19.04.2021 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.04.2021 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 19 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

19 Nisan 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Altındağ Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: KALYON 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: DİK

Ayaş Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI MAHKEME - Sokak: KÖY HİZMETLERİ 09:30 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:

Bala Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMETÇAYIRI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

Çankaya Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAKÖY K.Y.K.SERP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3346

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3363

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3408

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: OKANLIDERE MEVKİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4897

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4975

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4860

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4865

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4871

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 5009

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: TÜRKKONUT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: IŞILTAN KON. YAP KOOP.

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: DODURGA MAHALLESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: YEŞİLPARK SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: ÇINARCIK MÜJDEEVLER SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: KAÇKAR KARDELEN SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: YED SİTESİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: 51 ADA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: MELİS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: ODABAŞI

Etimesgut Planlı elektrik kesintisi

10:30 - 13:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1001

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KARATUZ

Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi

09:00 - 14:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİOSMANPAŞA - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 914

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 928

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 931

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 932

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 927

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: OĞUZ KAĞAN USTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 933

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 930

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 948

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 829

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 940

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: OĞUZ KAĞAN USTA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: ŞEHİT SELAMİ ATABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 833

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 837

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 834

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 914

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: ANKARA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 835

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 832 12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ YAYLA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ ZIRVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK - Sokak: SOĞULCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÖRENÇARŞAK - Sokak: AKÖRENÇARŞAK

Keçiören Planlı elektrik kesintisi

11:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMİL OCAK - Sokak: FELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: FELEK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 39

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 50

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 60

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 31

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: DR.BESİM ÖMER

Mamak Planlı elektrik kesintisi

12:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALKİRAZ - Sokak: GAZİLER 10:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 557

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 561

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 564

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 562

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 563

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 560

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 565

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 559

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 566

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 569

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 558

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 556

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 570

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 555

Polatlı Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI - Sokak: SİNANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UZUNBEY

Belde/Köy: UZUNBEY - Mahalle: 10:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADATOPRAKPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADATOPRAKPINAR - Sokak: ADATOPRAKPINAR

Belde/Köy: ADATOPRAKPINAR - Mahalle:

Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi

09:30 - 10:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI YAHYALAR - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 296

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 325

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 328

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 329

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 330

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