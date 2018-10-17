Elektrik Kesintisi 19 Nisan 2021 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 19.04.2021 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 19 Nisan 2021 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 19 Nisan Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
19 Nisan 2021 Pazartesi günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Altındağ Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACI BAYRAM - Sokak: KALYON
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDINLIKEVLER - Sokak: DİK
Ayaş Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI MAHKEME - Sokak: KÖY HİZMETLERİ
|09:30 - 10:30 saat aralığında
|Belde/Köy: YAĞMURDEDE - Mahalle:
Bala Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YÖRELİ - Sokak: YÖRELİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMETÇAYIRI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AHMETÇAYIRI - Sokak: AHMET ÇAYIRI 7. AFET KONUTU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR
Çankaya Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAATLI MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: ALACAKÖY K.Y.K.SERP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3346
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3363
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 3408
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: OKANLIDERE MEVKİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4897
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4975
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4860
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4865
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 4871
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: 5009
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ALACAATLI - Sokak: TÜRKKONUT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: IŞILTAN KON. YAP KOOP.
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: DODURGA MAHALLESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: YEŞİLPARK SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: ÇINARCIK MÜJDEEVLER SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: KAÇKAR KARDELEN SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: YED SİTESİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: 51 ADA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: MELİS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DODURGA - Sokak: ODABAŞI
Etimesgut Planlı elektrik kesintisi
|10:30 - 13:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: 1001
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞLICA - Sokak: KARATUZ
Gölbaşı Planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 14:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAHÇELİEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GAZİOSMANPAŞA - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 914
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 928
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 931
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 932
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 927
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: OĞUZ KAĞAN USTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 933
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 930
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 948
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 829
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SEĞMENLER - Sokak: 940
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: OĞUZ KAĞAN USTA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: ŞEHİT SELAMİ ATABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 833
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 837
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 834
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 914
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: ANKARA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 835
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞAFAK - Sokak: 832
|12:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ YAYLA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BAĞİÇİ - Sokak: BAĞİÇİ ZIRVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞULCAK - Sokak: SOĞULCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAGEDİK AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EMİRLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÖRENÇARŞAK - Sokak: AKÖRENÇARŞAK
Keçiören Planlı elektrik kesintisi
|11:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAMİL OCAK - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: FELEK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 39
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 50
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 60
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: 31
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ŞEFKAT - Sokak: DR.BESİM ÖMER
Mamak Planlı elektrik kesintisi
|12:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALKİRAZ - Sokak: GAZİLER
|10:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 557
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 561
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 564
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 562
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 563
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 560
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 565
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 559
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 566
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 569
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 558
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 556
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 570
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GENERAL ZEKİ DOĞAN - Sokak: 555
Polatlı Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SİNANLI - Sokak: SİNANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: UZUNBEY
Belde/Köy: UZUNBEY - Mahalle:
|10:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADATOPRAKPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ADATOPRAKPINAR - Sokak: ADATOPRAKPINAR
Belde/Köy: ADATOPRAKPINAR - Mahalle:
Yenimahalle Planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 10:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞAĞI YAHYALAR - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 296
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: MEHMET AKİF ERSOY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 325
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 328
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 329
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MEHMET AKİF ERSOY - Sokak: 330
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