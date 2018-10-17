Elektrik Kesintisi 27 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 27 Eylül Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 27.09.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27.09.2020 Ankara Elektrik Kesintileri ni haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186 'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ 'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 27 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ 'ın resmi sitesinden öğrendik ve 27 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

27 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

Akyurt planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: DURU

Altındağ planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI 01:00 - 07:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1644

Bala planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: HASAN CELAL GÜZEL

Çubuk planlı elektrik kesintisi

10:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERAT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTOĞLAN - Sokak: MAHMUTOĞLAN 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ADNAN MENDERES..

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMAHALLE

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ 09:00 - 12:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLIBAHÇE - Sokak: MAHMATLI BAHÇE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: 832 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: YEDİGÖLLER

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SEZAİ KARAKOÇ 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: MUHSİN SITKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YEŞİLOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YAYLADAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: AKINCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DURHASAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DİNÇER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KEBİRTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ORHUN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: SÜLEYMAN ÇELEBİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUNA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TURAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUĞRA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TİBET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: YEŞİLOVA

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEDİM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MEHDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARABAĞ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARAHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIRIM

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KOPUZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEYZEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KANİJE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ATABEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIZIK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CAVLIBEY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MUHSİN SITKI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUFAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BENGİSU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ALTINCI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ÇEÇEN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: HORASANLI

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KUDÜS

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 353

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 352

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 355

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 357

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 359

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 369

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 372

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 374

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 379

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NALLIHAN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİTİK - Sokak: BİTİK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR - Sokak: KUMPINAR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ - Sokak: GÜVENÇ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YASSIÖREN - Sokak: YASSIÖREN

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN

Belde/Köy: GÜVENÇ - Mahalle: 09:00 - 16:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: İYMİR

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: KARALAR(İYMİR)YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: TERASEVLER

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZIBEYLİ - Sokak: YAZIBEYLİ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZIBEYLİ - Sokak: KARALAR YOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUCAK - Sokak: SOĞUCAK

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: 429 10:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: BOZTEPE

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALSEKİ - Sokak: ÇALSEKİ 01:00 - 07:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: 19 MAYIS 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: 879

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCUÖREN - Sokak: KUŞCUÖREN 10:30 - 15:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ - Sokak: SERPME 09:30 - 12:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ - Sokak: SAĞLIK (ESERTEPE)

Mamak planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIK VEYSEL - Sokak: BAĞLARBAŞI 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALKİRAZ - Sokak: GAZİLER

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GAZİ

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIENBİYA - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

01:00 - 07:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: YUVA KÖYÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3706

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: BÜZCÜLER 09:30 - 17:30 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2091 01:00 - 07:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: ANADOLU

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: YUVA KÖYÜ

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3708

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3705

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3707

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3706

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3710

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3704/1

Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3711 09:00 - 17:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: 388 11:00 - 18:00 saat aralığında Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IŞINLAR - Sokak: MİRALAY NAZIM BEY

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