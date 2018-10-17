Elektrik Kesintisi 27 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27.09.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.
PLANLI KESİNTİ NEDİR?
Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildirimli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır.
Peki 27 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 27 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..
27 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:
Akyurt planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: DURU
Altındağ planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
|01:00 - 07:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1644
Bala planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR
Çankaya planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: HASAN CELAL GÜZEL
Çubuk planlı elektrik kesintisi
|10:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTOĞLAN - Sokak: MAHMUTOĞLAN
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ADNAN MENDERES..
Elmadağ planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMAHALLE
Gölbaşı planlı elektrik kesintisi
|14:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
|09:00 - 12:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLIBAHÇE - Sokak: MAHMATLI BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: 832
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: YEDİGÖLLER
Kahramankazan planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 13:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SEZAİ KARAKOÇ
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: MUHSİN SITKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YAYLADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: AKINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DURHASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DİNÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KEBİRTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ORHUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: SÜLEYMAN ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TİBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MEHDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KOPUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEYZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KANİJE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ATABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CAVLIBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MUHSİN SITKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BENGİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ALTINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ÇEÇEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: HORASANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KUDÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 353
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 352
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 355
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 357
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 359
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 369
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 372
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 374
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 379
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NALLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİTİK - Sokak: BİTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR - Sokak: KUMPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ - Sokak: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YASSIÖREN - Sokak: YASSIÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: GÜVENÇ - Mahalle:
|09:00 - 16:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: İYMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: KARALAR(İYMİR)YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: TERASEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZIBEYLİ - Sokak: YAZIBEYLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZIBEYLİ - Sokak: KARALAR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUCAK - Sokak: SOĞUCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Keçiören planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: 429
|10:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: BOZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALSEKİ - Sokak: ÇALSEKİ
|01:00 - 07:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: 19 MAYIS
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: 879
Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCUÖREN - Sokak: KUŞCUÖREN
|10:30 - 15:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ - Sokak: SERPME
|09:30 - 12:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ - Sokak: SAĞLIK (ESERTEPE)
Mamak planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIK VEYSEL - Sokak: BAĞLARBAŞI
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALKİRAZ - Sokak: GAZİLER
Pursaklar planlı elektrik kesintisi
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GAZİ
Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIENBİYA - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA
Yenimahalle planlı elektrik kesintisi
|01:00 - 07:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: YUVA KÖYÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: BÜZCÜLER
|09:30 - 17:30 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2091
|01:00 - 07:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: YUVA KÖYÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3708
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3705
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3707
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3710
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3704/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3711
|09:00 - 17:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: 388
|11:00 - 18:00 saat aralığında
|Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IŞINLAR - Sokak: MİRALAY NAZIM BEY
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