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Elektrik Kesintisi 27 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara'ya elektrik dağıtan Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri hangi ilçelerde? 27 Eylül Pazar Ankara elektrik kesintisi. Elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçeler! 27.09.2020 Ankara Elektrik Kesintisi!
Elektrik Kesintisi 27 Eylül 2020 Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? - Başkent EDAŞ

Ankara elektrik arıza sorgulama her gün yapılıyor. Başkentli vatandaşlar Ankara elektrik kesintisi yapılan ilçeler merak ediliyor. Her gün farklı farklı ilçelerde Başkent EDAŞ planlı elektrik kesintileri yapıyor. 27.09.2020 Ankara Elektrik Kesintilerini haberimizden öğrenebilirsiniz. Başkent Elektrik Arıza Telefonu 186'yı da arayarak detaylı bilgilendirme alabilirsiniz.

PLA​NLI KESİNTİ NEDİR?

Başkent EDAŞ'ın resmi sitesindeki açıklamaya göre; Planlı (bildir​​​imli) kesinti; Başkent EDAŞ'ın faaliyet göstermiş olduğu il ve ilçelerde bakım, onarım ve yeni tesis çalışmaları gibi nedenlerle önceden planlanmış bir müdahale ile yapılan enerji kesintileridir. İlgili mevzuat gereği planlı kesintiler, başlangıç tarihinden 48 saat önce Başkent EDAŞ kurumsal web sitesinin Bakım ve Arıza Onarım bölümünde paylaşılmasıyla birlikte, işitsel ve görsel medya gibi kitlesel iletişim araçları yoluyla da duyurulmaktadır. ​​​

Peki 27 Eylül 2020 Ankara Elektrik Kesintisi yapılan ilçeler neler? Ankara'da elektrik kesintisi yapılan ilçelerde elektrikler ne zaman gelecek? Ankara elektrik kesinti sorgusu yapınca aşağıdaki ilçelerde planlı elektrik kesintileri yapılacağını Başkent EDAŞ'ın resmi sitesinden öğrendik ve 27 Eylül Ankara Elektrik Kesintisi bilgilerini sizlerle paylaşıyoruz..

27 Eylül 2020 Pazar günü Ankara'da elektrik kesintisi yapılacak ilçeler:

 

Akyurt planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: ÇINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇINAR - Sokak: DURU

 

Altındağ planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARAPÜRÇEK - Sokak: KAVAKLI YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAVAKLI - Sokak: KAVAKLI
01:00 - 07:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARACAÖREN - Sokak: 1644

 

Bala planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AFŞAR

 

Çankaya planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İŞÇİ BLOKLARI - Sokak: HASAN CELAL GÜZEL

 

Çubuk planlı elektrik kesintisi

10:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: CUMHURİYET - Sokak: ERAT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMUTOĞLAN - Sokak: MAHMUTOĞLAN
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ESENBOĞA MERKEZ - Sokak: ADNAN MENDERES..

 

Elmadağ planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YENİMAHALLE

 

Gölbaşı planlı elektrik kesintisi

14:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BEZİRHANE - Sokak: BEZİRHANE MERKEZ
09:00 - 12:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: MAHMATLIBAHÇE - Sokak: MAHMATLI BAHÇE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: 832
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: EYMİR - Sokak: YEDİGÖLLER

 

Kahramankazan planlı elektrik kesintisi

09:30 - 13:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: SEZAİ KARAKOÇ
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ATATÜRK - Sokak: FEVZİ ÇAKMAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: KAYI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: MUHSİN SITKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KAYI - Sokak: YAYLADAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: AKINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DURHASAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: DİNÇER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KEBİRTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ORHUN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: SÜLEYMAN ÇELEBİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUNA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TURAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUĞRA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TİBET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: YEŞİLOVA
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEDİM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MEHDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARABAĞ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KARAHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIRIM
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KOPUZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NEYZEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KANİJE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ATABEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KIZIK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: CAVLIBEY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: MUHSİN SITKI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: TUFAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: BENGİSU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ALTINCI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: ÇEÇEN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: HORASANLI
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: KUDÜS
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 353
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 352
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 355
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 357
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 359
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 369
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 372
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 374
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: 379
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YILDIRIMBEYAZIT - Sokak: NALLIHAN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AYDIN - Sokak: AYDIN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BİTİK - Sokak: BİTİK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İMRENDİ - Sokak: İMRENDİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUMPINAR - Sokak: KUMPINAR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SARAY - Sokak: FATİH SULTAN MEHMET
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: GÜVENÇ - Sokak: GÜVENÇ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YASSIÖREN - Sokak: YASSIÖREN
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN
Belde/Köy: GÜVENÇ - Mahalle:
09:00 - 16:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: İYMİR
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: KARALAR(İYMİR)YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İYMİR - Sokak: TERASEVLER
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARALAR - Sokak: KARALAR MERKEZ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZIBEYLİ - Sokak: YAZIBEYLİ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YAZIBEYLİ - Sokak: KARALAR YOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: SOĞUCAK - Sokak: SOĞUCAK
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AKÇAÖREN

 

Keçiören planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YEŞİLTEPE - Sokak: 429
10:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇİÇEKLİ - Sokak: BOZTEPE
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇALSEKİ - Sokak: ÇALSEKİ
01:00 - 07:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: 19 MAYIS - Sokak: 19 MAYIS
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KANUNİ - Sokak: 879

 

Kızılcahamam planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KUŞCUÖREN - Sokak: KUŞCUÖREN
10:30 - 15:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ - Sokak: SERPME
09:30 - 12:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: ÇELTİKÇİ - Sokak: SAĞLIK (ESERTEPE)

 

Mamak planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: AŞIK VEYSEL - Sokak: BAĞLARBAŞI
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: BALKİRAZ - Sokak: GAZİLER

 

Pursaklar planlı elektrik kesintisi

09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: FATİH - Sokak: GAZİ

 

Şereflikoçhisar planlı elektrik kesintisi

09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: HACIENBİYA - Sokak: MUSTAFA KEMAL PAŞA

 

Yenimahalle planlı elektrik kesintisi

01:00 - 07:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: YUVA KÖYÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: BÜZCÜLER
09:30 - 17:30 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: KARDELEN - Sokak: 2091
01:00 - 07:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: İVEDİKKÖY - Sokak: ANADOLU
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: YUVA KÖYÜ
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3708
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3705
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3707
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3706
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3710
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3704/1
Belde/Köy: MERKEZ - Mahalle: YUVAKÖY - Sokak: 3711
09:00 - 17:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: DEMETEVLER - Sokak: 388
11:00 - 18:00 saat aralığındaBelde/Köy: MERKEZ - Mahalle: IŞINLAR - Sokak: MİRALAY NAZIM BEY

 

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