Elektronikçiler Odası Başkanı Necati Koyuncu esnaf sayısının artma nedenini açıkladı

Elektronikçiler Odası Başkanı Necati Koyuncu son günlerde düşünülenin aksine açılan dükkân sayısında artış olduğunu söyledi.

Ankara Elektronikçiler Odası Başkanı Necati Koyuncu pandemi sürecinde esnafın durumunu gazetemize değerlendirdi. Esnafın bu süreçte mağdur olduğunu ve büyük sıkıntılar çektiğini söyleyen Koyuncu, devletin sağladığı düşük faizli kredinin bir nebzede olsa esnafa nefes aldırdığını söyledi. Son günlerde düşünülenin aksine açılan dükkân sayısında ciddi artış olduğunu dile getiren Koyuncu, düşük faizli kredi çekmek için genç işsizlerin elektronik sektöründe şanslarını denediğini belirtti.

ESNAF MAĞDUR OLDU

Pandemi sürecinde sadece üyelerinin değil tüm esnafın mağduriyet yaşadığını hatırlatan Koyuncu, “İlk vakanın tespit edildiği Mart ayından itibaren esnaf arkadaşlarımız birçok sıkıntıya göğüs gerdi. Tüm meslek dallarındaki esnaf arkadaşlarımız ciddi anlamda mağdur oldu. Kiralarını, personel maaşlarını, çek ve senetlerini ödeyemediler. Tüm bunlara karşılık devlet kredi desteği sağladı. Esnafa düşük faizli 6 ay sonra ödemeli 25 bin lira kredi desteği veriliyor. Her ne kadar faiz oranları düşükte olsa bir süre sonra bu paralar geri ödenmek zorunda. Esnaf bunu ödeyemezse aldığı miktarın hiçbir önemi kalmıyor. Alınan paranın bir geri dönüşü olmalıdır” diye konuştu.

DÜKKÂN AÇAN SAYISI ARTIYOR

Son günlerde kredi kullanabilmek için dükkân açan birçok esnaf olduğunu hatırlatan Koyuncu, “Esnafın düşük kredili faizden yararlanabilmesi için 3 ay maliye kaydını doldurmuş olması gerekiyor. Bu nedenle birçok üniversite mezunu işsiz genç şansını farklı meslek gruplarında denemek istiyor. Özellikle elektronik ile ilgili bir iş yapabilir miyim? düşüncesine giriyorlar. Bu yüzden pandemi sürecinde de birçok dükkân açılıyor. Çünkü elektronik sektörü dünyada her geçen gün daha çok revaçta olan bir meslek grubu” dedi.

“AİDAT BORCUNA ERTELEME GETİRİLMELİ”

Aidatlarını ödeyemeyen üyelere erteleme yapılarak kolaylık sağlanması gerektiğini de kaydeden Koyuncu, “Esnaf mağduriyet yaşadığı için ödemelerde güçlük çekiyor. Aidat borcu olan üyelere erteleme sağlanmalı. Bizler oda olarak yasa ne diyorsa onu uyguluyoruz. Esnaf siftahsız dükkân kapatıyor. Bu göz önünde bulundurulmalı.”

“KURALLARA RİAYET EDİLMELİ”

“Kovid-19’a karşı ise önlemlerimizi almak zorundayız. Zor bir süreçten geçiyoruz. Her gün evden çıktığımızda bugün acaba ne olacak korkusuyla yaşıyoruz. Her şey Allah’tan biliyoruz ama biz yine de önlemlerimizi almak zorundayız. Hayat herkes için bir şekilde devam ediyor. Bu yüzden kurallara riayet etmeliyiz” diyerek sözlerini noktaladı.



Emrah Özcan/İLKSAYFA